Nem minden a pénz: néhány világsztár máris menekülne a szaúdi ligából

Cristiano Ronaldo remekel a szaúdi ligában, a válogatottban szerzett gólokat is beleszámítva 2023 leggólerősebb csatáraként ünneplik. De nem mindenkinek vált be ennyire az ázsiai szerződés. Karim Benzemát, 2022 aranylabdását, például, óriási csinnadrattával mutatták be Dzsiddában, jól is kezdte karrierje új szakaszát. Ám az elmúlt időszakban kevésbé megy neki, s a francia sajtó hírei szerint el is vette a kedvét csapata közepes eredménye.

A francia labdarúgás hetvenes évekbeli legendája, a későbbi neves szakkommentátor, Jean-Michel Larqué mondta róla: „Emlékszem, hogy azt mondta, a Madridból akar visszavonulni. Lehetősége lett volna arra, hogy a főkapun vonuljon ki, de ő inkább elment egy mesterséges ligába.”

Az el-Ittihád csak a hetedik helyen áll a bajnokságban, Benzema eddig csupán kilenc gólt szerzett 15 mérkőzésen. Az ugyancsak nyáron szerződtetett Aleksandar Mitrovic már 17-nél tart. A csapat a legutóbbi három bajnokiját elveszítette.

Nincsen jó kedvében az ex-liverpooli Roberto Firmino sem, aki pedig mesésen kezdte szaúdi karrierjét, mesterhármast rúgott az el-Hazem ellen. Azóta ellenben nem szerzett gólt, 17 mérkőzéséből hétszer csereként állt be, mindössze hat meccsét játszotta végig.

Az angol sajtó Jordan Hendersonról, a Liverpool korábbi csapatkapitányáról ír, aki megbánta már, hogy az el-Ettifákhoz igazolt. A szerződés azonban nagy úr, a 2026-ig tartó kontraktus alapján klubja csak akkor engedi el, ha igazán fényűző ajánlatot kap. Az pedig kétséges, hogy tenne-e valaki ilyet a 33 éves középpályásért.

Henderson egyébként eddig a legtöbbet játszók között van, 15 mérkőzéséből csak egyszer cserélte le Steven Gerrard, az edző. A többit végigjátszotta. A csapat október vége óta nem tud nyerni, állítólag felvetődött már Steven Gerrard menesztése, ha pedig az egykori liverpooli szupersztár távozik, Henderson még inkább menni akar majd.

A Mirror megjegyzi, hogy bár Jordan Henderson egyelőre valóban csillagászati összeget keres, s a többi külföldi sztárhoz hasonlóan számára is vonzó volt az ígért adómentesség, az csak akkor érvényes, ha legalább két évet szaúdi klubjánál tölt. Ha 2025 nyara előtt távozna, körülbelül hétmillió fontot veszítene.

Így aztán nehéz helyzetben van, noha érdeklődött iránta a Chelsea, ő pedig „puhatolózó tárgyalásokat” folytatott néhány török klubbal.