Rekord - James Milner azóta játszik a PL-ben, hogy a "régi" Ronaldo volt a regnáló aranylabdás

Milner, aki immár a Brighton középpályása, a West Ham United elleni, 0-0-ra végződött, keddi találkozón, január 2-án kipipálhatta a 2024-es esztendőt is.

Eddig Ryan Giggs volt az egyetlen játékos, aki 23 éven keresztül játszott Premier League-meccsen. Az 50 éves Giggs 1992 és 2014 között 23 egymást követő évben szerepelt a Manchester United gárdájában, 632-szer lépett pályára a Premier League-ben.

Milner pontosan ugyanennyi PL-mérkőzést tudhat maga mögött, egyelőre a 2. helyen állnak holtversenyben, az angol középpályás, nagy valószínűséggel, még januárban előz. Ám az abszolút csúcs továbbra is Gareth Berryé, az Aston Villa középpályásáé, aki 1998 és 2018 között 653 mérkőzést játszott.

