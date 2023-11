Új szabály jöhet a fociban - a sárga és a piros lap között

A brit The Times értesülése alapján írta azt Index, hogy egy olyan szabályt emelhetnek át a labdarúgásba, ami más sportokban már bevált. Mint írják, ebben az idényben csak a Premier League-ben 88 alkalommal kellett szankcionálni renitenseket, a Sheffield Unitedben játszó Oli McBurnie pedig addig reklamált a Tottenham elleni meccsen, amíg kiállították.

A brit lap szerint a FIFA szabályalkotó testülete, az IFAB a következő két hétben Londonban ülésezik, a fókuszban pedig a pályán tapasztalható nem megfelelő viselkedés lesz. Úgy tudják, a gyerekeknél és fiataloknál már alkalmazott

10 perces kis büntetést a profi futball világába is beemelhetik, így aki megsérti a játékvezetőt (vagy az asszisztenseit), annak ennyi időre kellene elhagynia a játékteret.

? Football's lawmakers are considering introducing a 10-minute sin-bin for players who show dissent to referees.



