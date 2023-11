Újabb fordulat: mégis botrány készül a bolgár–magyar Eb-selejtezőn

Továbbra sem csillapodnak az indulatok az UEFA által zárt kapussá minősített november 16-i Bulgária-Magyarország labdarúgó Európa-bajnoki mérkőzés kapcsán – írja az Origo.

Bulgáriában is forrnak az indulatok. A bolgár drukkerek, akikre hivatkozva módosították a mérkőzés időpontját és helyszínét is, valóban tiltakozni készültek a meccsen, részben a válogatott évek óta kínosan gyenge teljesítménye (hat forduló után két ponttal most is utolsók a csoportban, a Litvánia elleni hazai 0-2 pedig végképp feldühítette a drukkereket), és még inkább a Bolgár Labdarúgó-szövetség vezetése ellen.

A magyar szurkolói csoport közösségi oldalán a döntéssel kapcsolatban kitett poszt alatt számos angol nyelvű komment van, ezekben

a magyar drukkerek támogatásukról biztosítják bolgár "testvéreiket",

akik sok sikert kívánnak a magyar csapatnak, sőt többen már gratulálnak is az Eb-részvételhez. Az a bolgár komment viszont okot adhat a délszláv ország szövetségben némi aggodalomra, amelyik így szól a magyar drukkerekhez: "Gyertek Plovdivba, nagyon érdekes este lesz!"