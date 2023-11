A Milák-szindróma már más magyar olimpikonokat is elért

„Abu-Dzabi volta a pont az i-re. 3500 pontom van és ezzel már a harmadik vagyok az olimpiai ranglistán. Mivel direkt kvótával a legjobb tizenhét jut ki Párizsba, félve mondom ki, de már biztos a helyem, hiszen a lista legalján lévő versenyző és köztem mintegy 2000 pont a különbség” – fogalmazott Tóth Krisztián.

„Kemény küzdelem volt ez az utolsó verseny, végül is a hosszabbításban sikerült győznöm” – tette hozzá az olimpikon. Majd azzal folytatta, hogy ő igazából már nem tartozik a „nagy dobó” versenyzők közé, hanem inkább az erőnlétével vívja ki a győzelmeit. Mint mondta, a súlycsoportjában talán neki a legjobb a kondíciója, és ezt szokta kihasználni az ellenfeleivel szemben. A meccseket igyekszik elhúzni, és ezzel felőrölni az ellenfél erőtartalékait.

Tóth Krisztián arról is beszélt, hogy őt is elérte az a fajta lendületvesztés, ami most Milák Kristófot is akadályozza a felkészülésében. „Hasonló cipőben jártam, mint ő. Az olimpiai érem volt mindig is az álmom, nyilván minél fényesebb, de a bronz is nagyon szépen csillog” – fogalmazott az InfoRádióban.

Nagyon nehéz volt újból munkához látni, azért, hogy megismételjeó vagy akár túl is lépje a korábbi eredményt.

„Sikerült magam összeszedni, bár egyelőre nem az olimpiai aranyéremben gondolkodom, hanem csak abban, hogy kijussak Párizsba. Ez most úgy tűnik, már sikerült is – tette hozzá a dzsúdós olimpikon. – A következő feladatom most az, hogy a lehető legjobb formába hozzam magam. Úgy is fogalmazhatnék: egy nagyon céltudatos, százszázalékos Tóth Krisztiánt akarok megmutatni a játékokon. Az pedig, hogy mi lesz majd az adott napon, akkor fog eldőlni.”