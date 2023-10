Gyászol a Ferencváros

Ismét kedvezőre fordult a piaci környezet, hiszen a dollár erősödése megtorpant, az amerikai hozamok is korrigálnak. Ez pedig a forint előtt is megnyithatja az utat egy komolyabb erősödésre, optimális esetben akár a 380-as szint környékére is visszakapaszkodhat a magyar deviza.