A súlyos bírói tévedés után következményeket vár a Liverpool – videó

A találkozót az utolsó percben esett öngóllal a házigazda londoniak nyerték 2–1-re, a Vörösök két kiállítás miatt kilenc emberrel fejezték be a küzdelmet.

A vendégek már emberhátrányban voltak, amikor Luis Diaz a 34. percben – 0–0-s állásnál – szabályos gólt szerzett, a bíró azonban les miatt ezt nem adta meg és a VAR sem avatkozott közbe. Később kiderült, azért, mert a videószobában azt hitték, a pályán gólt ítélt a játékvezető, és egyértelmű volt a helyzet, így jelezték, hogy nem írják felül a döntést. A játékvezetőket, a mérkőzések hivatalos közreműködőit tömörítő szervezet (Professional Game Match Officials Limited, PGMOL) elismerte, hogy

A Liverpool közleményt adott ki az esettel kapcsolatban, amiben többek között elfogadhatatlannak nevezte ezt a minősítést, és az ügy megnyugtató lezárása érdekében részletes vizsgálatot szorgalmazott. Álláspontja szerint egy súlyos VAR-hiba miatt nem alkalmazták megfelelően a szabályokat, ami megingatta a sport integritását.

Liverpool Football Club acknowledges PGMOL’s admission of their failures last night.



It is clear that the correct application of the laws of the game did not occur, resulting in sporting integrity being undermined.