Váratlan fordulat - angol csapatnál folytathatja Kerkez Milos

Az átigazolási ügyekben csalhatatlan szimattal és megbízható információkkal rendelkező olasz újságíró, Fabrizio Romano írta nemrég, hogy Kerkez Milos megállapodott a Lazióval.

Ám most úgy tűnik, nem végleges az ügylet, ugyanis szintén ő arról írt, hogy az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Bournemouth szeretné megszerezni Kerkez Milos játékjogát, olyannyira, hogy a játékossal sikerült is mindenben megegyezni - szúrta ki a 24.hu.

Így most tulajdonképpen arról szól a versenyfutás Romano szerint, hogy a Bournemouth-nak vagy a Laziónak sikerült megegyeznie az Alkmaarral. 15-20 millió euró lehet a labdarúgó vételára.

EXCL: Bournemouth are trying to hijack Lazio move to sign Milos Kerkez ??



Understand personal terms are agreed between Bournemouth and Kerkez — it was the same with Lazio.



Deal now depends on the clubs — AZ want around €15/20m. Talks ongoing with Bournemouth. pic.twitter.com/FHrMigLdAB