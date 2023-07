Szalai Attila nagyon közel egy Bundesliga-élcsapathoz

A Nemzeti Sport azt írta: „Szombat este az Union hivatalos honlapjára kikerült az Union Berlin Fan Account bejegyzése, amely szerint a berliniek első, 12 millió eurós ajánlatát elutasította az isztambuli klub, mert 15 milliót kér magyar légiósáért. A német egyesület a következő körben már 14 millió eurót ajánlott, azaz Szalai Attilát ekkor egymillió euró választotta el az átigazolástól. Nos, a Nemzeti Sport információja szerint megszületett az egyezség, Szalai Attila a berlini csapatnál folytatja.”

A tekintélyes Kicker Sportmagazin is megerősítette az érdeklődését.

A Fener azért (is) srófolja fel az árat, mert abból a korábbi szerződés szerint 13,5 százalék jár a magyar védő korábbi klubjának, az Apollon Limasszolnak.

A Fener nagy kiárusítást tart, amelynek részese Szalai Attila és a Real Madridnak eladott Arda Güler is.

Ugyanakkor török források arra is emlékeztetnek a L’Équipe-re hivatkozva, hogy az utolsó pillanatban Francesco Farioli, az OGC Nice edzője is lépéseket tett Szalai megszerzésére. Más török források a Hoffenheim és a Wolverhampton érdeklődéséről is írtak.

#Wolves have reportedly submitted official offers for two defenders from the Turkish Süper Lig.



1️⃣ £12.5M to Fenerbahçe for Attila Szalai

2️⃣ £11.5M to Galatasaray for Victor Nelsson



? @asmarcatr | #WWFC pic.twitter.com/CN4hy2cUPx