Így áll Lionel Messi visszatérése a Barcelonához

A szaúdiak nagyon bizakodnak, állítólag érvként felhozták a beszélgetések során, hogy Cristiano Ronaldo után Karim Benzema is az ő országuk egyik klubjába igazol, s hogy Lionel Messit is nagyon várják. Az ajánlat elképesztő, állítólag az ötszöröse annak, amit Benzema kapna majd, az argentin szupersztár a valaha volt legjobban fizetett sportoló lehetne.

Ám a jelek szerint a pénz nem minden. A Barcelona elnöke, Joan Laporta hétfő délután már azt éreztette, minden korábbinál közelebb Messi visszatérése, miután a klub megkapta a La Liga szükséges engedélyét, Jorge Messi (a játékos édesapja és menedzsere) pedig kijelentette, fia feltett szándéka, hogy visszatérjen Barcelonába. Messi papa hangsúlyozta, a Barcelona egyelőre nem tett hivatalos ajánlatot a fiának.

Barcelona were not able present official bid to Messi yet during the meeting. ??



Both sides feel time is running out… but Laporta and Jorge Messi have decided to take some hours to see if there’s a ‘creative’ solution.



Meanwhile, Leo’s decision process is already advanced. pic.twitter.com/0us5IOa9Sp