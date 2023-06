Lionel Messi távozik a PSG-től, három földrészen is várják

Lionel Messit óriási csinnadrattával fogadták Párizsban. 2021. augusztus 10-én érkezett a francia fővárosba, rajongók százai, talán ezrei várták a repülőtéren, majdnem megőrültek a gyönyörűségtől, amikor az argentin szupersztár az ablakot kinyitva integetett. Akkor még nem voltunk teljesen túl a koronavíruson, ezzel magyarázható, hogy a teljesen üres stadionban emelte fel a klub fotósa előtt új csapatának mezét – a hátteret az üres lelátó adta.

A játékos nagy várakozásokkal nézett a kettő plusz egyéves szerződéssel kijelölt időszak elé, a klub pedig egyenesen azt várta, hogy végre sikerülhet, amihez 2020 augusztusában nagyon közel volt a csapat, de végül is eddig még soha nem sikerült: a Bajnokok Ligája megnyerése.

Legyünk máris ünneprontók: ezt a célt a két év alatt nem sikerült elérni. A PSG ugyan mind a kétszer megnyerte a francia bajnokságot, a Ligue 1-t, de annyival erősebb a kerete minden hazai riválisáénál, hogy elképzelhetetlen, hogy egy 38 fordulóból álló maratoni versenyben bárki megelőzze. Botladozni lehet, elbukni nem. A Francia Kupa már más helyzet, ott egymeccses csatában sok minden előfordulhat. 2022 januárjában, Párizsban, az OGC Nice (tizenegyesekkel), 2023 februárjában, Marseille-ben az OM legyőzte az első számú francia csapatot.

A BL-ben előbb a Real Madrid, majd a Bayern München verte ki a legjobb tizenhat között a párizsiakat. Másképpen: a Messi-korszakban a PSG sem a Francia Kupában, sem a Bajnokok Ligájában nem tudott egyszer sem még a legjobb nyolcig sem jutni.

Ez egyértelmű, vitathatatlan kudarc, de tegyük hozzá gyorsan, nem csak Messié. A PSG-nél az elmúlt két évben szinte semmi sem működött jól. Messi mérlegével (ami még kiegészíthető azzal, hogy 72 mérkőzésen 32 gólt szerzett) összefüggésben arra az ellentmondásra érdemes felhívni a figyelmet, hogy miközben gyengébb klubszezonokat zárt, mint a Barcelonában a berobbanása, 2006, de különösen 2009 óta bármikor, a válogatottban eredményesebb, sikeresebb volt, mint a korábbi időszakban.

Lionel Messi az Albicelestével elveszített egy világbajnoki döntőt, s második lett három Copa Américán. Okkal hitte, hogy nem tudja ő sem átszakítani a gátat, semmit sem nyert az 1993 (!) óta a nagy tornákról mindig trófea nélkül távozó argentin válogatottal. Ám ez megtört néhány héttel azelőtt, hogy Párizsba igazolt, miután Rio de Janeiróban megnyerte a Copa Américát. Egy évvel később újabb trófeát nyert, az olaszok ellen, a kontinensbajnokok találkozóján. S aztán megnyerte a világbajnoki címet is, azt, ami leginkább hiányzott pazar kollekciójából.

Nem biztos, hogy van racionális magyarázat a „válogatottal mindent, a klubbal semmit” dilemma feloldására, megmagyarázására – nem is biztos, hogy van rá felelet. Ha csak az nem, hogy ebben az időszakban láthatóan sokkal jobban érezte meg az Albicelestében, sokkal szívesebben játszott ott, mint a PSG-ben. Az argentin csapatban egyértelműen ő volt az úr, ő diktált, ő mondta meg minden vitás kérdésre a megoldó választ, Párizsban érzékeltették vele: Kylian Mbappé a klub első számú játékosa.

Ettől még könnyen elképzelhető, hogy a 2022–2023-as teljesítményéért is megkapja majd az aranylabdát, alkalmasint nincs riválisa Mbappén és Erling Haalandon kívül. Talán izgalmasabb is az a kérdés, hogy látjuk majd még játszani, mi lesz a következő állomáshely.

A hírekben három erősebb és két gyengébb „mágnessel” bíró desztinációt emlegetnek. Vitathatatlanul van arra esély, hogy ne csak Karim Benzema, de Lionel Messi is Szaúd-Arábiában futballozzon a következő idényben. A La Gazzetta dello Sport szerint az al-Hilal lehet a clállomás, az a csapat, amelynek argentin az edzője, a korábbi klasszis futballista, Ramón Diaz. Minden idők legjobban kereső sportolója lenne Messi, ha igent mond az évi 600 millió euróról szóló ajánlatra.

Nem zárható ki az Egyesült Államok, mint célpont sem, David Beckham klubja, az Inter Miami. A mi léptékünk szerint az az ajánlat is fényűző – de csak az egynegyede annak, amit a szaúdiak kínálnak. Többször is felvetődött a Barcelonába visszatérés esélye, az európai futballszurkolók többsége, talán nem csak azok, akik a Barcának szurkolnak, ennek örülnének a legjobban. Alkalmasint ez lenne a jelenlegi ismert lehetőségek fényében, hogy Messi még legalább egy vagy két évig a futballvilág elitjében maradjon. Messi állítólag beleegyezett abba, hogy kevesebb fizetést kapjon, mint Párizsban, egy euróval többet, mint Robert Lewandowski.

Elképzelhető egy olyan változat is, amelyben összekapcsolódik az Inter Miami és a Barcelona: Messit megvenné a floridai klub, amely kölcsönadná a Barcelonának, de bebiztosítja, hogy az argentin szupersztár majd az Egyesült Államokban, Miamiban fejezi be a karrierjét. Miami mellett szól, hogy a Messi család nagyon szereti a várost, többször is nyaraltak már ott.

