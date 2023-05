Nem akármilyen döntetlent játszott a Veszprém a negyeddöntő első meccsén

A visszavágót egy hét múlva rendezik, a négyes döntőt pedig június 17-18-án Kölnben.

A négyszeres BL-ezüstérmes veszprémiek az elődöntőbe 11. alkalommal, a négyes döntőbe pedig nyolcadszor juthatnak. Telekom Veszprém-Barlinek Industria Kielce (lengyel) 29-29 (13-16) lövések/gólok: 48/29, illetve 46/29

gólok hétméteresből: 6/4, illetve 4/4

kiállítások: 10, illetve 4 perc

A hazaiaktól Omar Jahja hiányzott, Dragan Pechmalbec viszont fejsérülése ellenére - egy jókora kötéssel - vállalta a játékot. A vendégeknél Haukur Thrastarson, Elliot Stenmalm, Pawel Paczkowski és Damian Domagala nem szerepelt a keretben.

Sok hibával kezdtek a veszprémiek, több mint négy és fél percet kellett várni az első góljukra, akkor pedig már 4-0-ra vezetett a tavaly BL-ezüstérmes Kielce. Momir Ilic vezetőedzőnek nem kellett időt kérnie, csapata anélkül is rendezte sorait és felvette a kesztyűt a harcosan, keményen játszó ellenféllel. A 13. percben már csak egy találat volt a bakonyiak hátránya, és a kapus Rodrigo Corrales bravúrjaira alapozva a folytatásban is jól tartották magukat. A szünet előtt létszámfölényes támadójátékkal próbálkoztak a házigazdák, de ráfizettek, mert a lengyelek betaláltak az üresen hagyott kapuba, így a szünetben 13-16 állt az eredményjelzőn.

A Magyar Kupa címvédője sokszor támadhatott az egyenlítésért, de több lövést rontott, ezért csak a meccs kétharmadánál érte utol ellenfelét (18-18). A nagy küzdelemből az kerekedett ki, hogy a 43. percben megtáltosodott a Veszprém, a meccs során először átvette a vezetést, majd egy 4-0-s sorozat végén már 23-20-as előnyben volt. Mint kiderült, rövid fellángolásról volt szó, mert a vendégek rögtön reagáltak, kilenc perccel a vége előtt egyenlítettek, majd remek védekezésüknek köszönhetően 8-3-as szériájuk végén ismét ők vezettek kettővel. A hajrában Jehia el-Dera kétszer is betalált, majd a lengyelek büntetőből megszerezték utolsó góljukat, a végeredményt pedig Rasmus Lauge Schmidt állította be. Többször is visszajött a meccsbe a Veszprém "Fantasztikus meccs volt, nagyszerű derbi, két remek csapat és kiváló játékosok találkoztak ma este" - nyilatkozta a lefújás után Momir Ilic. A Veszprém szakvezetője hozzátette, nem kezdtek jól, volt rajtuk egy kisebb nyomás, ennek következtében az elején meg tudott lépni a Kielce, de a hazaiak megmutatták a karakterüket és többször is vissza tudtak jönni a meccsbe.

"Apróságok döntöttek, mindkét csapat megérdemelte volna, hogy megnyerje a találkozót" - vélekedett Ilic.

A hazaiaknál a mezőny legjobbjának megválasztott Jehia el-Dera hat, Manuel Strlek és Nedim Remili öt-öt, Gasper Marguc és Kentin Mahé négy-négy gólt szerzett, Rodrigo Corrales 12 védéssel zárt. A túloldalon Alex Dujshebaev hat, Arkadiusz Moryto öt, Szymon Sicko és Nicolas Tournat négy-négy alkalommal talált be, Andreas Wolffnak pedig 12 védése volt.

A két csapat 18. egymás elleni BL-mérkőzésén 11 veszprémi és négy kielcei győzelem mellett harmadszor született döntetlen.

Veszélybe került Ligetvári játéka a visszavágón

Ujjsérülés miatt veszélybe került a Telekom Veszprém balátlövője, Ligetvári Patrik szereplése a negyeddöntő visszavágóján.

"A második félidő közepén kaptam egy ütést a kezemre, az ujjam nagyon fájt, meg kellett nézni, de egyelőre nem jutottunk semmire. El kell mennünk a kórházba, és komolyabban meg kell vizsgálni" - nyilatkozta a döntetlent követően a válogatott játékos, aki a lefújás után rögtön az orvosi szobába ment.

Jelenleg nem hiszi, hogy játékra alkalmas állapotban lesz egy hét múlva.

Ligetvári kifejtette, az egész mérkőzésen úgy érezte, hogy amikor felállt fal ellen kellett támadnia a lengyel együttesnek, akkor nem szerzett annyi gólt.

"Sok gólt lőttek abból, amikor plusz egyben támadtak, vagy amikor eladtuk elöl a labdát, vagy volt egy védésük, és le tudtak rohanni" - magyarázta.

Az átlövő hangsúlyozta, továbbra is nagyon jónak érzi a csapatot, azt kapták, amire készültek, ilyen mérkőzésre számított. Mint rávilágított, ki voltak dolgozva a helyzeteik az egész mérkőzésen, de voltak, amiket kihagytak.

"Ezen lehet változtatni, azzal, hogy belőjük, és egy kicsit fegyelmezettebbnek kell lennünk. Nehéz kezdés után sikerült visszajönnünk, és meg is nyerhettük volna a mérkőzést, de elkapkodtunk néhány támadást. A hibáikat ki kellett volna használni."

Ligetvári szerint az idegenbeli visszavágón azonosak lesznek az esélyek, mert a házigazda Kielcén lesz nagyobb teher.

"Nyernünk kell, és szerintem meg tudjuk csinálni" - szögezte le.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás