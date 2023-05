Csak José Mourinho AS Romája nyert a három olasz közül

Az Európa-ligában Budapest rendezi május 31-én a döntőt, így a négy, még versenyben lévő csapat célja a mostani elődöntőben a Puskás Arénába eljutás. Mind a két mérkőzést Olaszországban rendezték, a Serie A csapatai voltak a pályaválasztók.

A Juventus Torinóban az Európa-liga-specialistának mondható Sevillát fogadta. En-Neszri a 26. percben vezetést szerzett a spanyoloknak, akik ezt meg is tartották szinte a mérkőzés végéig, Gatti a 97. percben szerezte meg az egyenlítő gólt, így a Juventus legalább nem hátránnyal várhatja a jövő csütörtöki idegenbeli visszavágót.

A Juvéban Vlahovics és Di Maria kezdett elöl, beállt Chiesa, sőt Pogba is, de sokáig így sem ment. A 61. percet játszó Leonardo Bonucci az 500. mérkőzését játszotta a Juvéban, a klub színeiben ezt a mérföldkövet korábban csak Alessandro Del Piero, Gianluigi Buffon, Giorgio Chiellini, valamint a hetvenes-nyolcvanas évek csillagai közül Gaetano Scirea és Bepe Furino érte el. Manuel Locatelli, a Juventus (j) és Fernando, a Sevilla játékosa a labdarúgó Európa-liga elődöntője Juventus - Sevilla első mérkőzésén a torinói Allianz Stadionban 2023. május 11-én. MTI/AP/LaPresse/Tano Pecoraro

A másik párban az AS Roma fogadta a Ferencvárost (is) kiejtő Bayer Leverkusent. Elképesztő hangulatban, a hazai csapat busza alig tudott araszolni az Olimpico felé, olyan petárdázás, görögtüzezés fokozta a szurkolók harci kedvét. A találkozó sokáig 0-0-ra állt, de a 63. percben a még csak 20 éves Edoardo Bove gólt szerzett. Ő az AS Roma történetének legfiatalabb gólszerzője a nemzetközi kupák elődöntőiben (1-0).

A Konferencia-ligában is rendeztek elődöntőt Olaszországban. Firenzében a Fiorentina fogadta az FC Baselt. A svájciak nem estek kétségbe amiatt, hogy Cabral vezetést szerzett a „violáknak”, a második félidőben a mindössze 19 éves, francia Andy Diouf kiegyenlített. Mi több: Zeki Amdouni a 93. percben győztes gólt szerzett! Az olaszok aligha gondolták, hogy három elődöntős csapatukból, egyaránt hazai pályán, csak José Mourinho Romája szerez majd előnyt.

A West Ham United nyert otthon, Londonban, pedig az idény meglepetéscsapata, az AZ előnyhöz jutott Reijnders révén. A „kalapácsosok” a második félidő derekán fordítottak, előbb Benrahma berúgott egy tizenegyest, majd Michail Antonio megnyerte a meccset (2-1). Kerkez Milos, eltiltása miatt, nem játszott a találkozón. Folytatás egy hét múlva, Alkmaarban.

(A nyitóképen: Roger Ibanez, az AS Roma játékosa (b) fejel a labdarúgó Európa-liga elődöntője AS Roma - Bayer Leverkusen első mérkőzésén a római Olimpiai Stadionban 2023. május 11-én.)

Nyitókép: MTI/AP/Gregorio Borgia