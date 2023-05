Rodrygo duplája hozta a Real Madrid harmadik trófeáját az idényben

A sevillai La Cartujában körülbelül huszonötezer néző buzdította a története mindössze második kupadöntőjét játszó Osasunát. Hamar csökkent a lelkesedés, mert az ezúttal a kezdő tizenegyben szereplő Rodrygo a 106. másodpercben megszerezte a vezetést a Real Madridnak. Tizenhét éve nem született ilyen gyorsan gól a kupadöntőben.

A pamplonai csapat a második félidő 13. percében Lucas Torro révén kiegyenlített, akkor újra feléledtek a 107 éves történetének első nagy trófeájáért küzdő „Piroskák” (Los Rojillos) reményei. Ám a 70. percben Rodrygo a kapuba küldte a Toni Kroos lövése után egy védőről eléje kerülő labdát.

??✅ Brace for Rodrygo (22) vs Osasuna to put Real Madrid into the lead! (@rfef) pic.twitter.com/UrGUMpfMJL — EuroFoot (@eurofootcom) May 6, 2023

Az Osasuna nem játszott alárendelt szerepet (többször lőtt kapura, mint ellenfele), de a fővárosi csapat sokkal pontosabb volt a befejezéseknél.

A Real Madrid története során huszadik alkalommal nyerte el az országos kupasorozat trófeáját. A mérkőzés legjobbjának Rodrygót választották. Negyvenhárom éve nem szerzett Real Madrid-játékos két gólt az országos kupa döntőjében. (Akkor Juanito, a Castilla ellen.)

Eduardo Camavinga a 2021 nyári érkezése óta immár minden lehetséges klubtrófeát megszerzett a Madriddal, hatfélét. Carlo Ancelottinak ez a második Király-kupa-győzelme, egyben a tizedik serleg, amit a Real Madriddal megnyert. Elődei közül utoljára Luis Molowny nyerte meg ez a trófeát kétszer, 1974-ben és 1982-ben.

20 - Real Madrid have won their 20th Copa del Rey title, the second under Carlo Ancelotti, the club's first manager to win the tournament twice (2014 and 2023) since Luis Molowny (1974 and 1982). Maestro. pic.twitter.com/Qm4i2UNRPN — OptaJose (@OptaJose) May 6, 2023

Karim Benzema a huszonnegyedik címét szerezte a Madriddal, speciel Király-kupa-győztes harmadszor lett. A hatféle nagy trófeából, amit nyert a klubbal (bajnoki cím, Király-kupa, spanyol szuperkupa, BL, UEFA Szuperkupa, klubvilágbajnokság) mind-mind begyűjtött legalább hármat. (Azok a források, amelyek szerint már eggyel több címe van, s már szombat este utolérte a klub örökranglistájának élén Marcelót, beszámolják a 2019–2020-as spanyol szuperkupát is. Benzema azonban nem játszott abban a sorozatban.)

17 - Real Madrid have won the title in 17 of their last 19 finals in all competitions (only single games), losing only in 2018 to Atlético de Madrid in the UEFA Super Cup (2-4) and in 2023 to Barcelona in the Supercopa (1-3). Experience. pic.twitter.com/9uMcx9l6uk — OptaJose (@OptaJose) May 6, 2023

Nyitókép: Jose Luis Contreras/DAX Images/NurPhoto via Getty Images