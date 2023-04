Nem csak mosolygós, aranyos is Guzi Blanka

A harmadik helyen az egyiptomi Szalma Abdelmakszud végzett. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem területén rendezett viadalon Barta Luca 12., Réti Kamilla 13., Bauer Blanka pedig 15. lett.

Az idei sorozat harmadik állomásán hetvenfős mezőny jött össze, amely kedden két csoportban küzdött a selejtezőben. A 12 hazai induló közül ötnek jött össze a továbbjutás. A 36-osra szűkült mezőny szerdán a körvívást teljesítette: a márciusi, kairói nyitányon aranyérmes Gulyás 20 ellenfelét győzte le és 15-től kapott ki, Guzi 19/16-tal fejezte be a vívást, míg Bauer 18/17-es, Réti Kamilla és Barta Luca pedig 16/19-es győzelem/vereség mérleggel kezdhette meg a csütörtöki elődöntőt. Ebben két 18-as csoportban versenyeztek az öttusázók, ez első kilenc hely ért finálét, és mind az öt magyarnak sikerült a továbbjutás.

A szombati finálénak a körvívás eredménye alapján Gulyás az ötödik-hatodik, Guzi a hetedik-kilencedik, Bauer a 10-11., Réti és Barta a 13-16. helyről vágott neki. Gulyás és Barta hibátlanul ment végig a lovaspályán, Réti és Guzi egy-egy akadályt vert, de utóbbinak volt két másodperces időtúllépése is, míg Bauer négy veréssel és időtúllépéssel jött le a pályáról.

A bónuszvívásban Gulyás négy győzelemmel plusz nyolc pontot szerzett, Bauer kettőt tett hozzá addigi teljesítményéhez, Guzi, Réti és Barta viszont nem nyert asszót a központi páston.

A 200 méteres úszásban Gulyás (2:13.69 p) a második Guzi (2:15.75) az ötödik, Barta (2:15.83) a hatodik, Bauer (2:17.85) a 11., Réti (2:27.77) a 18. időt érte el.

Összetettben Gulyás állt az élen a kombinált szám előtt, a hetedikként rajtoló Guzi hátránya 26 másodperc volt. Barta a nyolcadik, Bauer a 15., Réti a 16. helyről startolt. A négy lövészettel megszakított 5x600 méteres futásban Guzi a második lövészetnél már felzárkózott a harmadik helyre, majd Gulyással és Abdelmakszuddal végig együtt haladt. Az utolsó sorozatból az egyiptomi jött ki elsőként, de a két magyar a futószakaszon leelőzte őt, majd a hajrát Guzi bírta jobban. Az utolsó, összetett számban Guzi (11:06.50 p) a harmadik, Réti (11:16.80) a negyedik, Bauer (11:34.50) a 11., Gulyás (11:34.90) a 12., Barta (11:43.80) a 14. időt érte el.

„Egész nap mosolyogtam.

Attól függetlenül, hogy a lovaspályán volt egy verőhibám és nem szúrtam a bónuszvíváson, végig mosolyogtam. Ajándék, hogy itt lehetek, nehéz hetek állnak mögöttem – utalt egészségi problémáira Guzi. – Élveztem az egész versenyt, nem zavart az sem, ha hibázok.”

„Nem volt könnyű lovam, kihívás volt vele végigmenni. Az edzőimmel arra törekszünk, hogy fejlődjek a lovaglásban, és ne csak az egyszerű lovaglású lovakkal tudjam megoldani a feladatot, hanem a kihívásokkal is megbirkózzak – értékelt Gulyás. – A lovaglás után ajándék volt a nap. A lövészet ugyan nem alakult igazán jól, és az úszásom is lehetett volna jobb, de mindent kihoztam magamból, ez pedig most a második helyhez volt elég.”

Eredmények:

női döntő:

1. Guzi Blanka 1424 pont

2. Gulyás Michelle 1422

3. Szalma Abdelmakszud (egyiptomi) 1419

...12. Barta Luca 1381

13. Réti Kamilla 1377

...15. Bauer Blanka 1363

Szombaton rendezik a férfiak döntőjét is. A program 16.35-kor kezdődik.

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás