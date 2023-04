Euroliga: tömegverekedésbe fulladt Hanga Ádámék negyeddöntője – videó

Az első Madridban rendezett összecsapást kedden 89-87-re nyerte a szerb együttes, a csütörtöki találkozón pedig végig jobb volt, mint ellenfele.

A meccset kevéssel a vége előtt a játékosok között kirobbant verekedés „zárta le”, az összetűzés után pedig a liga honlapjának beszámolója szerint nem maradt elég kosaras egyik csapatból sem, hogy lejátszhassák a fennmaradt 1 perc 40 másodpercet.

Hanga Ádám a verekedés kirobbanásakor a cserepadon volt. A magyar válogatott játékos a találkozón 6 percet játszott, s ez idő alatt egy asszisztot adott.HUGE BRAWL just went down in Wizink Center between Partizan and Real Madrid players ? #EuroLeague pic.twitter.com/wkpzyIQTcM

A csütörtöki meccs folytatása egyelőre kérdéses, az eredeti kiírás szerint az egyik csapat harmadik győzelméig tartó párharc harmadik mérkőzését kedden játsszák Belgrádban. A spanyolok a harmadik, a szerbek a hatodik helyen zárták az alapszakaszt.

Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Juan Carlos Hidalgo