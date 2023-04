Hat évet kapott a volt FTC-futballista

Busai Attila jelenleg a BKV Előrében futballozik, és a Kisvárda II. elleni vasárnapi mérkőzésen annyira zokon vette a játékvezető ítéleteit, többek között a neki kiosztott két sárga lapot és az azzal járó pirosat, hogy megütötte és lefejelte Büki Gábort a meccs lefújása után – írja a mandiner.hu.

Az eset után hiába ment be a játékvezetői öltözőbe és kért elnézést a bírótól, az ügyében kedden súlyos döntést hozott a Magyar Labdarúgó-szövetség fegyelmi bizottsága: hat évre eltiltotta Busait a labdarúgással kapcsolatos minden tevékenységtől.

„Busai Attila a BKV Előre–Kisvárda II mérkőzés 75. percében történt kiállítását követően a pályán, majd a mérkőzés lefújása után a pályán és az öltöző felé vezető úton is rátámadt a mérkőzés játékvezetőjére, akit lefejelt és ököllel is megütött. A játékvezető utóbbi támadásnál elesett, a lábát és a csípőjét is megütötte. A labdarúgó több kirívó fegyelmi vétséget is elkövetett, valamint tettlegességével veszélyeztette a játékvezető testi épségét" – indokolt a fegyelmi bizottság, amely végül a kirívó sportszerűtlenség miatt olyan büntetést szabott ki, amely kétszeresen meghaladja a fegyelmi szabályzatban rögzített tétel felső határát.

A 34 éves Busai az MTK-ban nevelkedett, játszott az utánpótlás-válogatottakban, majd 2012 és 2017 között a Ferencváros játékosa volt, majd szerepelt Diósgyőrben és Nyíregyházán is, és egy rövid külföldi próbálkozás után 2021 óta volt a BKV Előre labdarúgója. Most a döntés értelmében legalább 40 éves koráig nem futballozhat.

A mérkőzést a 90. perc után két gólt szerző Kisvárda II nyerte 2–1-re, a BKV ekkor már csak nyolc játékosa volt a pályán. Ifjabb Albert Flóriánt, a BKV vezetőedzőjét is kiállították, őt a fegyelmi bizottság három mérkőzésre tiltotta el, míg a klubot pénzbüntetéssel sújtotta.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor