Erling Haaland különleges rekordot állíthat fel a Bayern ellen

Pep Guardiola együttese az előző körben is német csapattal, az RB Leipziggel találkozott, az idegenbeli döntetlen után 7-0-ra nyert az Etihad Stadionban. A lipcseiek elleni kiütéses siker óta is nagyszerű formában játszik a City, azt a mérkőzést is beleszámítva négyből négyet nyert, 21-2-es gólkülönbséggel.

Ismert tény, hogy Guardiola 2013 nyarától 2016 nyaráig három szezonon keresztül a Bayernt dirigálta, hét fontos címet szerzett, de a Bajnokok Ligájában nem tudott az elődöntőnél tovább jutni, mind a három évben más-más spanyol csapat állította meg. Akkori játékosai közül Manuel Neuer sérült, de Joshua Kimmich, Kingsley Coman és Thomas Müller játszhat a mérkőzésen.

Azóta a Bayern München ellen még nem játszott tétmérkőzést, ellenben a bajorok szakvezetőjeként a City ellen igen. A két csapat 2014 őszén azonos csoportban volt a BL-ben. Az Etihadban 3-2-re győzött az angol csapat, olyan játékosállománnyal, amelyből immár senki sem tagja a keretnek. A Bayern is megnyerte előtte a maga hazai mérkőzését, 1-0-ra.

A már említett Opta 54,9 százalékra tippeli a City győzelmét a kedd esti találkozón, a vendégsikerre 22,6 százalékos esélyt lát. Némileg meglepő, hogy

ennél is többre adja a City továbbjutását a párharcból: 58,2 százalék.

A Cityben felépült és visszatért Erling Haaland, aki 38 mérkőzésen 44 gólt ért már el az idényben. A hétvégén, a Southampton elleni bajnokin a Premier League-ben elérte, méghozzá első idényében, a harmincgólos határt. A Premier League játékosai közül eddig Ruud van Nistelrooy (2002–2003) és Mohamed Szalah (2017–2018) tartotta a rekordot, minden sorozatot figyelembe véve 44 góllal. A norvég támadó beérte őket a hétvégén, s akár már kedd este egyedüli csúcstartó lehet.

Mi a gyenge pont a nyolc mérkőzésből álló győzelmi sorozatban lévő Manchester City számára? A statisztikákat nézve legfeljebb annyi, hogy Pep Guardiola elveszítette Thomas Tuchel ellen a legutóbbi két kupacsatáját, mindkettő 1-0-s Chelsea-győzelmet hozott. A Bayern a csapattal a BL-ben most debütáló edzője alkalmasint azt a receptet fogja elővenni.

A Bayern keretében két további olyan futballista akad, aki volt Pep Guardiola játékosa, de nem a bajor gárdában. Joao Cancelót a mostani szezonban vette kölcsön a Bayern a Citytől, míg Leroy Sané 2020-ban érkezett, miután hét titulust nyert a Cityvel.

A mérkőzés kedd este 21 órakor kezdődik.

