A Honvéd vitte a prímet a szombati NB I-es mérkőzéseken - tabella

Nem esett gól a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén, a házigazda Zalaegerszeg és a Kisvárda találkozóján.

Nagyobb helyzetek nélküli első félidőt láthatott a közönség. A hazaiak többet birtokolták a labdát, de egy kivételtől eltekintve nem jelentettek veszélyt a kapura: a 29. percben Ikoba fejese után a keresztléc mentette meg a Kisvárdát a góltól. A vendégek csak a védekezésre összpontosítottak, alig akadt lehetőségük a kontrákra, Demjén kapusnak az első félidőben szinte egyáltalán nem volt dolga.

A második játékrész egy nagy kisvárdai helyzettel indult, Demjén bravúrral hárított. A folytatásban visszakerült a korábbi unalmas mederbe a játék, rengeteg volt a hiba, a szabálytalanság. A félidő derekán egy pontrúgás után ismét a zalaegerszegi hálóőrnek kellett nagyot mentenie, de ezt leszámítva a sárga lapok játszották a főszerepet. A hajrá sem tartogatott izgalmakat, s végül igazságosnak mondható döntetlen született. ZTE FC-Kisvárda Master Good 0-0 Zalaegerszeg, 1682 néző v.: Bogár

sárga lap: Szalay (52.), Kovács B. (64.), Huszti (73.), Tajti (76.), illetve Spasic (31.), Navratil (41.), Ötvös (75.)

A vendégek sorozatban harmadszor játszottak döntetlent és már hat kör óta nyeretlenek, míg a kedden kupadöntőbe jutott hazaiak otthon öt bajnoki óta veretlenek.

Egygólos Honvéd-siker a sereghajtó otthonában

A kiesőhelyen álló Budapest Honvéd 1-0-ra győzött a sereghajtó Vasas FC vendégeként a labdarúgó OTP Bank Liga 26. fordulójának vasárnapi játéknapján.

Mivel az angyalföldi csapat szerdán 3-0-ra kikapott a másodosztályú Budafoktól a Magyar Kupa elődöntőjében, csütörtökön a klub szerződést bontott Kondás Elemér vezetőedzővel, aki helyett immár Desits Szilárd irányítja a szakmai munkát.

Mindkét együttes sok hibával kezdte a mérkőzést, a kispestiek enyhe fölénye csupán szögletekben mutatkozott meg. A hazaiak először a 26. percben kerültek helyzetbe, erre még egy-egy alkalommal volt példa mindkét oldalon a szünetig, de gól nem született az alacsony színvonalú első félidőben, amely kaput eltaláló lövés nélkül ért véget.

A 54. percben Holender Filip 17 méterről a keresztlécet találta telibe, a túloldalon pedig az 58. percben a csereként beállt Jairo Samperio lőtt kevéssel a kapu mellé. Némileg felgyorsult a játék, Szivacski Donát előtt is ígéretes lehetőség adódott, de nem élt vele. A vendégek részéről Nikola Mitrovicnak volt egy kapáslövése, de Uram János védett, vagyis ebben a játékrészben már a kapusoknak is volt dolguk, ha nem is gyakran.

A 85. percben Keresztes lövése a kapu előterében Iyinbor lábáról Nenad Lukic elé pattant, ő pedig közelről magabiztosan a hálóba továbbított, ezzel dőlt ez a találkozó. Vasas FC-Budapest Honvéd FC 0-1 (0-0) Új Illovszky Rudolf Stadion, 1984 néző, v.: Berke

gólszerzők: N. Lukic (85.)

sárga lap: Otigba (15.), Iyinbor (75.), Holender (77.), Balogh N. (91.), illetve Lovric (37.)

A kispestiek október 22. után nyertek ismét idegenben bajnoki meccset. Sikerükkel életben tartották bennmaradási esélyeiket, az angyalföldiek viszont még az eddiginél is kilátástalanabb helyzetbe kerültek.

Eredmények, 26. forduló

Vasas FC-Budapest Honvéd 0-1

Zalaegerszeg-Kisvárda Master Good 0-0

A tabella

1. Ferencvárosi TC 26 15 6 5 51-25 51 pont

2. Kecskeméti TE 26 11 12 3 38-24 45

3. Paksi FC 26 12 5 9 48-43 41

4. Debreceni VSC 26 11 7 8 43-37 40

5. Puskás Akadémia FC 26 9 10 7 36-35 37

6. Kisvárda Master Good 26 8 11 7 37-40 35

7. Mezőkövesd Zsóry FC 26 8 8 10 26-31 32

8. ZTE FC 26 8 7 11 31-31 31

9. Újpest FC 26 8 7 11 32-45 31

10. MOL Fehérvár FC 26 7 8 11 32-36 29

11. Budapest Honvéd 26 7 7 12 28-40 28

12. Vasas FC 26 3 10 13 20-35 19

A 27. forduló programja

április 14., péntek:

Debreceni VSC-Puskás Akadémia FC 20.00

április 15., szombat:

Kecskeméti TE-ZTE FC 14.30

Mezőkövesd Zsóry FC-Vasas FC 17.00

Ferencvárosi TC-Budapest Honvéd 19.30

április 16., vasárnap:

Kisvárda Master Good-MOL Fehérvár FC 15.30

Újpest FC-Paksi FC 18.00

Nyitókép: MTI/Vasvári Tamás