Szombathely fellélegezhet, marad a sztárjátékos

A sajtótájékoztatón Nemény András polgármester kiemelte, amikor három évvel ezelőtt szerződést kötöttek Perl Zoltánnal, nagy reményeket fűztek a játékoshoz – nem is csalódtak benne, nagy győzelmekre, emlékezetes diadalokra vezette a Falcót. Most hasonló tetteket várnak el a csapatkapitánytól, aki a jövő Falcójában is főszerepet kap – mind a hazai, mind a nemzetközi porondon – írja a Vaol.

Gráczer György, a Falco KC ügyvezetője kiemelte, a klubvezetés már januárban elkezdte építeni a következő szezon csapatát. Az első és legfontosabb feladat az volt, hogy Perl Zoltán sárga–fekete mezben folytassa a pályafutását. A felek februárban ültek először tárgyalóasztalhoz, és gyorsan megegyeztek a közös folytatásban. Hozzátette: Perlen kívül jelenleg Keller Ákos, és U23-as játékosként Kovács Benedek rendelkezik élő szerződéssel.

Perl Zoltán úgy fogalmazott, szeret Szombathelyen, a Falcóban játszani – jó szívvel írta alá szerződéshosszabbítását. És a jövőben is azon lesz, hogy a Falco komoly trófeákért küzdjön, hogy boldoggá tegye a szombathelyi szurkolókat. Perl szerződése fix, lemondott a külföldre távozás lehetőségéről – jegyzi meg a megyei hírportál.

A 27 éves Perl Zoltán a Falco saját nevelésű játékosa. Szombathelyen mutatkozott be az NB I-ben, megjárta Olaszországot, Spanyolországot, majd 2019-ben tért vissza a Falcóhoz és stabil játékosa a válogatottnak. 2019-ben és 2022-ben az év kosárlabdázójának választották. Háromszor nyert bajnokságot, egyszer Magyar Kupát a szombathelyiekkel.

Nyitókép: MTI/Varga György