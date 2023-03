Röplabdára cserélték a korcsolyát a Liu fivérek – képek

Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang az elmúlt év végén vették fel a kínai állampolgárságot, és bár a szöuli világbajnokságról még lemaradtak, az elmúlt hétvégén bemutatták őket új klubjukban.

A rövid pályás gyorskorcsolyázás magyar olimpiai bajnokai Tiencsin városának egyesületét képviselik a március 31. és április 2. közötti, pekingi országos bajnokságon, ahol a tét már a kínai válogatottba kerülés – számolt be a Sportal.

Magyarország első téli olimpiai bajnokai bemutatásuk örömére egy sor eseményen vettek részt az elmúlt napokban, és a képek (lásd alább) tanúsága szerint még honosítási bizonyítványukkal is pózoltak. Tiencsin, Kína, 2023. március 25., VCG/VCG via Getty Images

A fiúkat az egyesület több szakosztályánál is vendégül látták, jártak a röplabdások és a curlingesek edzésén is, örömmel osztogattak autogramokat, és láthatóan remekül érzik magukat az új közegben – teszi hozzá a portál. VCG/VCG via Getty Images Tiencsin, Kína, 2023. március 25., VCG/VCG via Getty Images Tiencsin, Kína, 2023. március 25., VCG/VCG via Getty Images Tiencsin, Kína, 2023. március 25., VCG/VCG via Getty Images

Nyitókép: VCG/VCG via Getty Images