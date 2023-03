„Vicc, ami történt” – kiakadt a Dortmund angol támadója

A dortmundiak 1–0-ás előnnyel érkeztek a brit fővárosba, a Chelsea azonban még az első félidőben ledolgozta hátrányát, majd a második félidő legelején – Marius Wolf kezezése miatt – hosszas videózás után büntetőhöz jutott.

A 11-est Kai Havertz kapufára rúgta, ám a VAR-szobából jelezték a játékvezetőnek, hogy a rúgás előtt több dortmundi futballista a 16-oson belülre futott, így Havertz újra próbálkozhatott és másodszor már nem hibázott.

A meccsen a Chelsea veszélyesebben játszott, sok helyzetet kialakított, de nem lőtt több gólt, így Havertz találata jelentette továbbjutását, amit Bellingham nem tudott megemészteni.

„Nem igazán tudom, Wolfnak mit kellett volna csinálnia a kezével. Már a büntető önmagában elkeserítő volt, de

az, hogy megismételtették, egyszerűen vicc”

– fakadt ki a meccs után Bellingham. „Minden 11-esnél, főleg ha a rúgó ennyire lassan fut neki a labdának, vannak bemozduló játékosok” – jegyezte meg.

Ben Chilwell and João Félix are literally ahead of everyone else, pulling the Dortmund players in the box...and the referee still decides for Chelsea!



First the ManCity game from last year, now this game- it's clear that Premier League clubs are always favoured in the UCL pic.twitter.com/A4mc2gSKun — ? ??? | ?????? (@BMmydna) March 7, 2023