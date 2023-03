Visszatért az uszodába Hosszú Katinka

Az elmúlt hónapokban egyre kevesebbet lehet tudni a háromszoros olimpiai bajnok úszó hollétéről, hétfőn azonban a közösségi oldalán megmutatta, merre járt – vette észre az Origo.

Hosszú Katinkáról az utóbbi időben elterjedt a pletyka, miszerint gyereket vár. Ezt erősítette az is, hogy nem vett részt a thaiföldi edzőtáborban, és egy Tenerifére tervezett állomás is meghiúsult. Most Instagram-storyjából kiderült, a közelmúltban Milánóban volt, ahol egy uszodát is meglátogatott.

A háromszoros olimpiai bajnok nem sokkal később egy étteremből posztolt, ahol többek között férjével, Gelencsér Mátéval, a szintén olimpiai bajnok úszó Sarah Sjöströmmel és a világbajnoki ezüstérmes Bruno Fratusszal ült egy asztalnál.

Nyitókép: Kovács Tamás