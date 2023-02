Katari vevők érdeklődnek a Manchester United iránt

Az már a múlt év vége óta ismert, hogy az amerikai Glazer család hajlandó eladni a klubot, az ilyenkor szokásos megfogalmazás szerint "megfelelő ajánlat" esetén.

Abból pedig, állítólag, kettő is lehet. A Daily Mail úgy tudja, az egyik Katarból érkezik, mégpedig a napokban, mert a jelenlegi tulajdonos február közepéig várja az ajánlatokat. Az ár akár hatmilliárd font is lehet. Plusz kétmilliárd a stadion felújítására.

A Daily Mail megfogalmazása szerint az olajban gazdag államban élő, t

ekintélyes vagyonú magánszemélyek egy csoportjáról van szó, akiket a Katar rendezett a világbajnokság sikere arra inspirált, hogy egy olyan klubra szegezzék tekintetüket, amelyet a futball koronaékszerének tartanak.

A katari Doha News szerint egyelőre nem világos, kik lennének a katari magánszemélyek, de azt megjegyezte, hogy 2011-ben az al-Thani család már tett ajánlatot a klubért. A Thani család a katari uralkodó dinasztia…

Az Extra Time Indonesia meg is nevezi az emírt: „A katari emír, Tamim bin Hamad Al Thani sejk (335 milliárd dolláros vagyona van) a Manchester United szurkolója, és úgy érzi, a 8 milliárd fontos ár nem jelent problémát.

Fontos hangsúlyozni, hogy magánszemélyekről, s nem a Paris Saint-Germaint tulajdonló Qatar Sports Investmentsről van szó, hiszen ugyanaz a cég két klubot nem birtokolhat.

A másik lehetséges vevő a klub régi rajongója, a leggazdagabb brit, Sir Jim Ratcliffe, aki januárban újra megerősítette érdeklődését.

A Premier League-ben a Manchester City 81 százalékos tulajdonosa az Arab Emírségekbe való ADUG, amely egyébként állami tulajdonú. A Newcastle United részvényeinek 80 százalékát a szaúdi állam tulajdonolja a Public Investment Fund nevű cégen keresztül.

A tulajdonba lépéshez nem elégséges, hogy a Glazer család bólintson az eladásra, azt a Premier League-nek is jóvá kell hagynia. Tavaly, a viták ellenére, ez megtörtént a Newcastle szaúd-arábiai vevői esetében is. Ugyanakkor kérdéses, hogy nem teszi-e most óvatosabbá a klubok tanácsát a napokban a másik manchesteri klub, a City körül kirobbant pénzügyi botrány.

