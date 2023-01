Kitört a háború a Forma–1-ben, az ok 20 milliárd dollár

Nyílt fenyegetőzésbe torkollott, és a Forma–1-es világbajnokság irányításáért folyó hatalmi harcra utal az a vita, amelyet Mohammed ben-Szulajem az FIA elnöke keddi Twitter-bejegyzései váltottak ki. Kritizálta a sportág jogtulajdonosát, a Liberty Mediát, amiért az amerikaiak – az FIA megkérdezése nélkül – fontolóra vették a szaúdi államnak a száguldó cirkuszra tett vételi ajánlatát. A Liberty szokatlanul durva hangú levélben vágott vissza, amelyben jogi lépésekkel fenyegette meg az FIA-t, a világ autósportjának irányítóját – írja a hirado.hu.

A vita akkor pattant ki, amikor Mohammed ben-Szulajem, az FIA nemrég megválasztott elnöke a Twitteren megszellőztette, hogy a szaúdi királyság 20 milliárd dollárért megvásárolná a Forma–1-es világbajnoki sorozatot. Ben-Szulajem túlzónak nevezte a szaúdiak ajánlatát.

„Minden potenciális vásárlónak azt tanácsoljuk, hogy használja a józan eszét, vegye figyelembe a sportág magasabb érdekeit, és világos, fenntartható tervvel álljon elő – ne csak sok pénzzel” – írta az FIA elnöke.

As the custodians of motorsport, the FIA, as a non-profit organisation, is cautious about alleged inflated price tags of $20bn being put on F1. (1/3) — Mohammed Ben Sulayem (@Ben_Sulayem) January 23, 2023