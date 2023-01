Az UEFA megváltoztatta a Nemzetek Ligája menetét és újít az Európai Szuperkupánál

A spanyolok az Európa-bajnok olaszokkal, míg a házigazda hollandok a világbajnoki bronzérmes horvátokkal játszanak a labdarúgó Nemzetek Ligája elődöntőjében. A magyar válogatott előtt az A divízió 3. csoportjában első olaszok - akik nem jutottak ki a katari világbajnokságra - június 15-én Enschede városában találkoznak a spanyolokkal.

A horvát és a holland csapat összecsapását egy nappal korábban Rotterdamban rendezik. A bronzmérkőzésre és a döntőre június 18-án kerül sor, Enschedében, illetve Rotterdamban.

A Nemzetek Ligájában harmadik alkalommal hirdetnek győztest: 2019-ben a portugálok hazai környezetben hódították el a trófeát, 2021-ben pedig a franciák diadalmaskodtak Olaszországban.

Jön az egyenes kiesés

Az UEFA később azt is közölte, hogy a következő kiírástól változik a sorozat lebonyolítása: ez alapján bevezetésre kerül az egyenes kieséses szakasz.

Az új rendszer szerint a jövő őszi csoportkört 2025 márciusában negyeddöntő, valamint a kiesésért és feljutásért zajló párharcok követik majd, és csak ezt követően kerül sor 2025 nyarán a négyes döntőre. Az A divízióban - ahol a magyar válogatott is szerepel - a csoportok első és második helyezettjei oda-visszavágós párharcokban mérkőznek majd meg a négy közé kerülésért.

A csoportok harmadik helyezettjei - a B és a C divízióban is - az eggyel alacsonyabban rangsorolt divíziók csoportmásodikjaival játszanak a feljutásért, illetve bennmaradásért. A csoportok utolsói továbbra is automatikusan kiesnek, a csoportelsők pedig feljutnak.

Változás az Európai Szuperkupánál

Az idei Európai Szuperkupa-mérkőzést Kazany helyett Athénban rendezik meg - közölte végrehajtó bizottsága szerdai ülése után az UEFA. Változik az Európa-bajnoki és világbajnoki selejtezők lebonyolítása is.

Az augusztusi Szuperkupa-találkozó rendezési jogát az ukrajnai háború miatt vették el az orosz várostól. A mérkőzésen hagyományosan a Bajnokok Ligája, illetve az Európa-liga győztese csap össze egymással.

A módosítás nyomán a meccsnek az athéni Georgiosz Karaiszkakisz Stadion, az Olimpiakosz arénája ad majd otthot augusztus 16-án.

Az UEFA vb arról is döntött, hogy

a jövőben 12 négyes vagy ötös csoportba sorsolják majd az Eb- és vb-selejtezők résztvevőit - a 2024-es kontinensviadalra még tíz, ötös vagy hatos csoportból lehet kijutni.

"A friss, új formátum minden csapatnak egyenlő esélyt kínál majd arra, hogy kvalifikálja magát a nagyobb tornákra" - kommentálta a 2024 szeptemberétől életbe lépő módosítást Aleksander Ceferin, az UEFA elnöke.

Az ülés után azt is bejelentették, hogy 2025-ben Szlovákia rendezi az U21-es Európa-bajnokságot.

Nyitókép: A bajnoki trófea a labdarúgó Nemzetek Ligájában játszott Spanyolország - Franciaország döntőmérkőzés előtt Milánóban 2021. október 10-én. MTI/EPA/ANSA/Matteo Bazzi