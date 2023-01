Ronaldo Messi ellen, mind a két sztár rúgott gólt a gálameccsen

A vasárnap még a Barcelona és a Real Madrid spanyol Szuperkupa-döntőjének otthont adó, 68 ezres Fahd Király Stadionban rendezett találkozón Ronaldo új klubja, az al-Nasszr és a szintén szaúdi al-Hilal játékosaiból álló gárda csapott össze Messi együttesével, a PSG-vel.

A sportág két szupersztárja, a hétszeres aranylabdás Messi és az ötszörös aranylabdás Ronaldo legutóbb 2020 decemberében találkozott a pályán, amikor a Juventus 3-0-ra legyőzte a Barcelonát.

Csütörtökön Neymar kiugratása után Messi szerzett korai vezetést a francia gárdának, Ronaldo tizenegyesből egyenlített, majd Marquinhos emberhátrányban esett találata - és Neymar kihagyott büntetője után - újra a szaúdi "ligaválogatottat" kapitányként vezető portugál egalizált.

A szünet után Sergio Ramos harmadszor is előnyhöz juttatta a PSG-t, majd a dél-koreai Csang Hjun Szoo módosította 3-3-ra az állást. Kylian Mbappé révén negyedszer is az európai klub lépett el, amely Hugo Ekitike jóvoltából tovább növelte előnyét, az 5-4-es végeredményt a házigazdákat erősítő brazil Anderson Talisca állította be.

Messit és Ronaldót néhány perc különbséggel, egy óra után cserélték le.

Mivel az Európa-bajnok portugál 37, a világbajnok argentin klasszis pedig 35 esztendős, jó esély van rá, hogy az elmúlt másfél évtized két meghatározó futballistája utoljára lépett pályára egymás ellen.

A gálameccsre 170 országból több mint kétmillió jegyigénylés érkezett, a legdrágább VIP-jegy 2,66 millió dollárért (egymilliárd forint) kelt el.

