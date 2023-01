Sportpszichológus: egy kézilabda-világversenyen a 3. és 5. mérkőzés lehet a kritikus

Dél-Korea és Izland legyőzése után váratlanul súlyos, hétgólos vereséget szenvedett Portugáliától a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnokságon.

Persze a továbbjutás a középdöntőbe így is megvan, de az okokról tudni kell.

A túlzott megnyugvás sosem jó egy csapatnál, mert minden meccset tiszta lappal kellene kezdeni – így látja az InfoRádiónak nyilatkozó sportpszichológus. Nagy Sándor hozzátette, a világversenyeken előfordulhat a harmadik és az ötödik mérkőzésen "teljesítményvákuum".

"Szurkolóként, kívülről azt láttam, hogy a mérkőzés előtt megvolt az önbizalom, egy-két nyilatkozatból lehetett érezni, megvolt a megnyugtató győzelem is korábban, és a csoportból való továbbjutás is valamennyire be volt biztosítva, csak az nem volt mindegy, hogy mennyi pontot viszünk magunkkal a középdöntőbe, milyen pozícióba kerül a csapat.

Néha ez a túlzott megnyugvás sem jó, valahogy tűzben kell tartani a csapatot egy ilyen sorozatterhelésnél,

ugye kétnaponta vannak a meccsek" – fejtegette Nagy Sándor.

Közben pedig a fizikai és szellemi regenerálódásnak is folyamatosnak kell lenni, a feladat tehát összetett.

A teljesítményvákuumról bővebben szólva elmondta, "ilyen esetekben a sportolók akármennyire is akarnak, tudják, hogy mit kellene csinálni, valami nem működik, a reakcióidők hosszabbak, a döntések pontatlanabbak, folyamatosan az eredmény után menni pedig még nagyobb teher".

Azt látta, hogy "a portugálok nagyon okosan annyit tettek bele, amennyivel tartani tudták a meccs elején megszerzett előnyt".

Arról, hogy egy szenzációs győzelem okozhat-e mentális blokkot, Nagy Sándor elmondta,

a teljesítményvákuum elönthet egy-egy játékost, de akár egy egész csapatot is.

"Előfordulhat megtorpanás a lehetőség kapujában. Ott vannak, érzik, hogy akár csoportgyőztesek is lehetnek még egy olyan győzelemmel, mint amilyen Izland ellen volt. Ami ilyenkor belül lejátszódik, az tudattalan folyamat, nem szándékos. Ugyanakkor fel lehet erre készülni, hogy hogyan védje ki ezt az ember" – mondta a sportpszichológus.

A középdöntőben Svédország, Brazília és a Zöld-foki Köztársaság vár a magyarokra. Mentálisan szerinte ezt a helyzetet azzal a hozzáállással lehet kezelni, hogy "nincs még semmi sem veszve".

"Rendet kell tenni, első lépésben azzal, hogy minél hamarabb megnyugtatni mindenkit, de nem eltúlozva ezt. Racionálisan, higgadtan át kell gondolni, hogy kinek mi a feladata, hogy lehet hatékonyabban dolgozni."

Az szerinte semmiképp sem járható út, hogy egyéni kezdeményezésekkel próbálják kivezetni a csapatot a következő mérkőzésekre, mert abból csak "esetlegesség" fakad majd.

"És csak a következő mérkőzésre szabad figyelni" – tette hozzá Nagy Sándor.

Szerda este fél 9-kor Svédország jön szembe.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás