Dél-Afrikában volt próbajátékon a magyar futball különleges egyénisége

Bajner Bálint legutóbb az NB II-es Pécs játékosa volt, ahonnan 2021 nyarán távozott, s azóta, immáron több mint másfél éve nincsen klubja. Novemberben viszont Dél-Afrikában fotózták le, és kiderült, hogy a helyi élvonal egyik élcsapata, a Kaizer Chiefs próbajátékán szerepelt – írja a Magyar Nemzet.

December 13-án jelent meg az első konkrét hír a dél-afrikai sajtóban a magyar csatár sorsáról, amikor a helyi lapok azt írták, hogy két másik próbajátékostól elköszönt a Kaizer Chiefs, de Bajner továbbra is marad a klubnál. Az év elején megjelent dél-afrikai cikkben is úgy fogalmaznak, mintha Bajner még mindig az együttesnél lenne, a Kaizer Chiefs híreivel kiemelten foglalkozó kasisports.com a múlt héten arról írt, hogy tíz próbajátékostól elköszönt a klub, és Bajner Bálint is közéjük tartozott:

a 32 éves csatár valóban már decemberben hazatért Magyarországra.

Bajner 2019-ben egyszer már részt vett egy háromhetes próbajátékon a Kaizer Chiefsnél. Előtte nem sokkal másodjára is elhagyta Dortmundot, 2018 nyarán távozott a klub második együttesétől, majd hosszas csapatkeresés után 2020-ban írt alá Pécsen. Pályafutása fénypontja az volt, amikor tíz éve, 2013. február 24-én bemutatkozott a Bundesligában, csereként 19 percet játszott a Jürgen Klopp vezette Dortmundban a Mönchengladbach ellen 1-1-re végződött meccsen.

Bajner 2014-ben az angol másodosztályú Ipswich Townhoz igazolt, ahol az első meccsén 44 perc után, tehát még az első félidő vége előtt lecserélték, amit Bajner azzal magyarázott, hogy edzője azt szerette volna, ha megtapsolják őt a nézők. Ezután lobbant lángra az interneten futótűzként terjedő „No Bajner, no party” szöveg, amivel a magyar kommentelők elárasztották az Ipswich Facebook-oldalát.

Később, amikor Bajner az angol harmadosztályú Notts Countyba szerződött, hasonló helyzet alakult ki. A Bajner-láz a csatár pályafutásával együtt hűlt ki. A Transfermarkt nyilvántartása szerint tíz klubban szerepelt, de jelentősebb számú meccset csak a Dortmund II-ben játszott, összesen 65-ször, de ott is két részletben.

