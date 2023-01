A PSG katari tulajdonosa a Premier League-ben tejeszkedne

A BBC értesülése szerint a PSG elnöke, egyben a QSI elnöke, Nasszer Al-Khelaifi a múlt héten Londonban találkozott Daniel Levyvel, a Tottenham elnökével. Ez már önmagában is találgatásra adott okot, noha nem jelenti azt, hogy a megcélzott klub a Tottenham.

A brit média ugyanis megemlítette azt is, hogy a Manchester United tulajdonosa, a Glazer család nemrégiben azt közölte, hogy új befektetést keres, és emiatt fontolóra veszi a klub eladását is. Hasonlóan nyilatkoztak a Liverpool tulajdonosai is.

Visszatérve a Spursre: a katariak hangsúlyozták, hogy egyelőre nem tárgyaltak arról, hogy bevásárolnák magukat a londoni klubba. Ugyanakkor nem ismeretlen a QSI számára a kisebbségi lét egy futballklubban: a portugál Bragában már szereztek részesedést.

Az, hogy a katariak százszázalékos, vagy akár többségi tulajdont szereznének egy angol klubban, szinte kizárható. Ehhez ugyanis el kellene adniuk a PSG-ben meglévő részük nagy részét. Az UEFA szabályai kizárják, hogy „egyetlen természetes vagy jogi személy több klub felett ellenőrzéssel vagy befolyással rendelkezzen”.

Az ellenőrzést vagy befolyásokat a következőképpen határozzák meg:

a részvényesek szavazati jogainak többségével rendelkezik

jogosult a klub ügyviteli, ügyvezető vagy felügyelő testülete tagjainak többségét kinevezni vagy visszahívni

részvényes, és a klub többi részvényesével kötött megállapodás alapján a részvényesek szavazati jogainak többségét egyedül birtokolja

bármilyen módon döntő befolyást gyakorolhat a klub döntéshozatalában

A BBC ugyanakkor megemlített néhány „érdekes” példát: 2017-ben az RB Leipzig és a Red Bull Salzburg – két, a Red Bullhoz kötődő klub – engedélyt kapott az UEFA-tól arra, hogy egyaránt szerepeljenek a Bajnokok Ligájában.

A RedBird Capital amerikai befektetési csoport, amely tavaly megvásárolta a Serie A-ban szereplő AC Milant, szintén részesedéssel rendelkezik a Liverpoolt tulajdonoló Fenway Sports Groupban.

Nyitókép: CHRISTOPHE PETIT TESSON