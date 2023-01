Manhercz Krisztián: az idén a fő cél az olimpiai kvótaszerzés

Manhercz Krisztián szerint az edzések legfőbb tanulsága, hogy sosincs elég pihenő. Január 1-jén este már 4000 métert úsztak. Jövő héten ugyanis már majdnem minden válogatott kerettag Bajnokok Ligája-mérkőzést játszik, és ez az egyik, ha nem utolsó felkészülés a márciusi Világkupa-forduló előtt.

"Szerintem sokkal több pihenőt senki sem kapott volna. Maximum azt, hogy nem vasárnap este, hanem hétfő reggel kezdünk a klubunkban. De ilyen az élsport. Szezon közben ezek a terhek édesek, mert mindig van elfoglaltságunk" – mondta Manhercz Krisztián.

A sportoló 2022-es éve teljesítmény szempontjából "olyan volt, mint a magyar vízilabda", tehát hullámzó. A budapesti világbajnokság és spliti Európa-bajnokság közt "ég és föld" a különbség, de Manhercz Krisztián szerepe is más volt ezeken a tornákon. Az OSC-vel szerettek volna nagyobb eredményeket elérni, emiatt van benne hiányérzet.

A pólós fő célja 2023-ra elsősorban az olimpiai kvótaszerzés a fukuokai világbajnokságon, hogy "minél hamarabb megnyugodjanak a lelkek". Ez magában hordozza azt is, hogy a vb-n a lehető legjobb telesítményt kell nyújtani, hiszen ezen a nyáron ez az egy világverseny lesz, amire az utóbbi időben nem nagyon volt példa.

A fukuokai világbajnokság lesz idén fókuszban, de utána is lesz javítási lehetőség. A világversenyek szokatlan időpontban vannak, például ősszel lesz Eb, aztán 2024 februárjában újabb vb, de ez nem jelent nehézséget a sportolónak. "Az legyen a legnagyobb gond, hogy folyton világbajnokságon kell játszanunk. Szerencsére most már van kontrasztunk, tudjuk hogy milyen az, amikor egyáltalán nincsen sport. A Covid alatt teljesen megállt minden, és semmilyen sportesemény nem volt. Most már tudjuk azt is, hogy milyen, amikor nagyon sok van" – állapította meg, majd hozzátette, inkább ezt választanák, mert akkor több esélyük marad eredményeket elérni.

