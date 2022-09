Manhercz Krisztián: idővel díszes helyet fog elfoglalni ez az ezüstérem a polcon

Mint a válogatott erőssége elmondta, a csapat morálisan megtépázott volt a világbajnokság után, meg is fiatalodott, több játékosnak is ez volt az első felnőtt világversenye, ezért bennük is sok kérdőjel volt.

„Megleptük magunkat és azokat, akik benne vannak a vízilabdában. Főleg a szerbek és a spanyolok elleni mérkőzéssel, nem is az eredménnyel elsősorban, hanem a mutatott játékkal. Erre kevesen számítottak. Ezért mondom, hogy idővel díszes helyet fog elfoglalni ez az ezüstérem a polcon” – értékelte az Európa-bajnokságon mutatott magyar teljesítményt Manhercz Krisztián.

Úgy érezte, meccsről meccsre nőtt a csapat önbizalma.

A szerbek elleni csoportrangadón elért nagy különbségű győzelem nagy lökést adott,

erre jött a mindig kulcsfontosságú negyeddöntőben a Montenegró elleni siker. A legvégén nüanszok döntöttek – a házigazda horvátok javára.

Összességében elégedett a saját teljesítményével, de van benne hiányérzet, leginkább azért, mert a döntőben kihagyta az ötméterest. A torna közepén össze is szedett egy könyöksérülést.

„Elmondhatom, innen is van feljebb” – summázott.

Szóba került a sűrű versenynaptár, ennek kapcsán 2024-re hívta fel a figyelmet:

„Hat hónap alatt játsszuk le az Eb-t, vb-t, olimpiát, világligát, világkupát, bajnokságot, BL-t, mindent, amit le lehet!”

Megterhelő, de ha nyernek, akkor azért könnyebb élvezni – mondta. Szerinte a szövetség majd törekszik arra, hogy a klubszezont úgy alakítsák ki, hogy a sérülések elkerülhetők legyenek.

Nyitókép: Illyés Tibor