Dráma a pályán: meccs közben esett össze az NFL-játékos, a pályán élesztették újra - videó

A Buffalo Bills és a Cincinnati Bengals mérkőzését az eset után félbe is szakították. Damar Hamlin, a Bills játékosa Tee Higgins-szel ütközött, ellenfele jobb válla érte a mellkasát. Az ütközés után Hamlin felállt, jobb kézzel megigazította arcvédőjét, majd három másodperc elteltével összecsuklott és a földre esett - írja a The Guardian.

Ezt követően tíz másodpercen belül ott volt mellette a segítség a CNN tudósítása szerint: először csapatának tagjai siettek hozzá, de öt percen belül mentőautó volt már a pályán.

Hamlin újraélesztését is megkezdték, majd az összeesés után fél órával a mentő el is hagyta a stadiont a játékossal. Az eset helyi idő szerint este 20 óra 55 perckor következett be, a meccs félbeszakításáról és későbbi időpontra halasztásáról 22 óra után egy perccel döntöttek.

Here is video of the incident which saw the Bills player collapse on the field during tonight's game against the Bengals.



