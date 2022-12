Az MVM "kibővített tartalommal" támogatja a továbbiakban a Fradit

A klub közleménye szerint az MVM immáron kibővített tartalommal támogatja a továbbiakban is az FTC szakosztályainak eredményes és sikeres működését, "az egyesület szponzorációjának éves összesített értéke nettó 6,6 millió euró, valamint 1 milliárd forint."

Az FTC teljes labdarúgáshoz kapcsolódó szervezete mellett a szponzorációs együttműködés a következő csapatokra és sportágakra terjed ki: felnőtt női kézilabdacsapat, felnőtt férfi kézilabdacsapat, felnőtt férfi jégkorongcsapat, felnőtt férfi vízilabdacsapat, felnőtt női vízilabdacsapat, felnőtt curlingcsapat, női akrobatikus torna, atlétika, birkózás, férfi torna, kajak-kenu, kerékpár, női torna, ökölvívás, szinkronúszás, teke, triatlon, úszás, vívás. Az MVM megjelenik az említett szakosztályok sportlétesítményeinek felületein, az összes sportoló felszerelésén és ruházatán is.

"Az MVM immáron négy éve a Fradi-család tagja, ami büszkeséggel tölt el bennünket. Az MVM-mel közös együttműködésünknek köszönhetően számos sikert tudtunk elérni mind hazai, mind nemzetközi szinten. Büszkék vagyunk elért eredményeinkre, amellyel meg is tudtuk hálálni szponzoraink bizalmát. Azt is nagyon fontosnak tartjuk, hogy a cég támogatása több ezer gyermeknek biztosít magas szintű sportolási lehetőséget. Mert nemcsak az eredmények számítanak, hanem az is, hogy milyen körülményeket tudunk biztosítani a fiataloknak" - mondta Kubatov Gábor, az FTC elnöke.

Az együttműködés keretében az MVM szektornévadó szponzori státuszt kap, amelynek köszönhetően a Groupama Aréna C szektora mostantól az MVM C szektor nevet viseli. A népligeti sportközpont pedig az FTC-MVM népligeti Sportközpont nevet használja.

