Rekord: több mint kétszázzal a vitorlázott – videó

Az Amerika Kupa címvédője a múlt héten jelentette be, hogy megpróbálja megdönteni a leggyorsabb széllel hajtott szárazföldi jármű csúcsát, amelyet 2009 óta Richard Jenkins tartott 202,9 km/órával.

A dél-ausztráliai Lake Gairdner kiszáradt medrében a Horonuku elnevezésű vitorlással ezt sikerült alaposan felülmúlni, Glenn Ashby ugyanis 222,4 km/órás csúcssebességet ért el. Horonuku elnevezésű szárazföldi vitorlás. Fotó: Twitter

Az új-zélandi csapat honlapjának beszámolója szerint 20-22 csomós (37-40 km/óra) szélben sikerült a rekorddöntés, amelyet jövőre újabb követhet.

Hopes were high for an opportunity at a world record run on Saturday for the Land Speed team out on Lake Gairdner in South Australia.



