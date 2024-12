Sikeres ukrán ellentámadás egy kulcsfontosságú folyónál

A portfolio.hu ír arról ukrán források alapján, hogy az ukrán vezérkar által közzétett információk szerint az orosz erők megpróbáltak átkelni az Oszkil folyón és pozíciókat kiépíteni annak nyugati partján, Novomlinszk falu közelében.

December elején azonban az ukrán erők, tüzérséggel és drónokkal támogatott ellentámadást indítottak a térségben, és sikeresen kiszorították az orosz erőket a folyótól nyugatra eső területekről.

⚡️ Ukrainian forces have cleared the enemy from their foothold in Kharkiv region.



The right bank of the Oskil River is now under the control of the Defense Forces, and Ukrainian flags fly proudly over Novomlynsk, reports OSUV “Khortytsia.”



With artillery and drone unit support,…