Elbukott a dél-koreai elnök puccskisérlete

Dél-Koreában a fő ellenzéki párt szerdán lemondásra szólította fel az államfőt, Jun Szogjolt. A Demokrata Párt egy közleményben bejelentette, hogy "lázadás" miatt feljelentést tesz Jun Szogjol elnök és magas rangú biztonsági tisztviselők ellen, miután egyik napról a másikra szükségállapotot hirdettek, majd néhány órával később feloldották.

A dokumentum szerint feljelentést tesznek az államfő, a védelmi és belügyminisztere, valamint "a hadsereg és a rendőrség kulcsfigurái, így a szükségállapot parancsnoka és a rendőrfőnök ellen".

"Az elnöknek azonnal és részletesen magyarázatot kell adnia erre a tragikus helyzetre" - mondta Han Donghun, a párt vezetője a televízióban, hangsúlyozta, "minden érintettet felelősségre kell vonni". Reggel az elnök kabinetfőnöke és kulcsfontosságú tanácsadói "tömegesen nyújtották be lemondásukat" - jelentette a Yonhap dél-koreai hírügynökség.

Ezen a videón a szöuli parlament épületét korábban elfoglaló, különleges rendőri egység elvonulása látható:

South Korean Soldiers and Police seen leaving the National Assembly Building in Seoul, after the Parliament voted to end the Martial Law declared by President Yoon Suk Yeol. The Crisis appears to be over, with the apparent Coup by President Yoon having Failed. pic.twitter.com/cfOfIUg80f