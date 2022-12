Kapás Boglárka minden korábbinál magasabbra teszi a mércét

Harmadik lett a 200 méteres pillangóúszásban Kapás Boglárka a rövid pályás úszó országos bajnokságon Kaposváron. A szám korábbi világbajnoka ennek ellenére teljes mértékben elégedett volt a versennyel, mert csak hat hetet készül az országos bajnokságra. Már az örömet jelentett a világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes úszónak, hogy egy kicsit versenyezhetett.

A korábbi hónapok nem az úszásról szóltak az életében, hanem inkább az esküvőről, a nászútról és a pihenésről. A nehéz szezon után szüksége volt olyan pozitív eseményre, mint az esküvője.

"Annyira pozitív töltés volt, hogy kiegyensúlyozta ezt az évet. Nagyon boldog vagyok" – árulta el.

Októberben az uszodába visszatérve azt tapasztalta, hogy lelkileg és fizikailag is jobban van.

A következő évben még nem lesz olyan sűrű a versenynaptára, most hét-nyolc hónapot tud érdemben készülni a 2023-as fukuokai világbajnokságra. A téli időszakban karácsony és újév idején lesz egy rövid kéthetes pihenő, majd januárban kezdik el a felkészülést edzőjével, Virth Balázzsal. Januárban jön az alapozás, ami idén a sérülések miatt kimaradt. A sportoló szerint elég idő lesz ahhoz, hogy hatékony legyen a felkészülése.

Az időeredményekről is vannak elképzelései, bár ez majd a felkészülés függvényében változhat. Ha minden rendben megy, akkor magas célokat fog kitűzni. "Azt kívánom magamnak, hogy legyen a felkészülés sérülés- és betegségmentes, és akkor

a célom az, hogy megjavítsam a legjobbamat a vb-n."

A fukuokai világbajnokságon a 200 pillangó lesz továbbra is a fő száma, de ezenkívül 400 gyorson is megpróbál kvalifikálni, ha a program ezt lehetővé teszi. Emellett ha a 4x200-as váltóban szükség van rá, akkor abban is indulhat.

Az őszi hónapokban a korábbi évekkel ellentétben nagyobb csoportban edz. Kapás Boglárka szerint nagyon jó a hangulat, sikeres nyarat zárt Márton Richárd és Milák Kristóf is, ezáltal motiváltabbak, lelkesebbek lettek. "Mindenkin azt látom, hogy szeret dolgozni, amit magamon is érzek. Egy jó közösségben egy jó edzővel jó edzésre járni" – tette hozzá Kapás Boglárka világ- és Európa-bajnok, olimpiai bronzérmes úszó.

