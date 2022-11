Szabados Gábor: a Juventusnál és a Ferrarinál is váltani kellett, de egészen más okból

Bár a teljes háttér nem ismert, Szabados Gábor szerint valószínűleg nincs összefüggés a két ügy között, tekintettel arra, hogy azok jellege teljesen eltér. A Juventusszal kapcsolatos inkább gazdasági, pénzügyi jellegű, bár nyilván annak is lehet sportszakmai háttere, ugyanakkor a Ferrarinál egyértelműen utóbbi okok állnak Mattia Binotto távozás mögött – tette hozzá a sportközgazdász.

A szakember emlékeztetett: a Juventus labdarúgócsapata nagyon hosszú, sikeres sportszakmai perióduson van túl, miután évekig nyerte az olasz bajnokságot. Az elmúlt egy-két szezonjuk viszont már messze nem úgy sikerült, ahogyan tervezték, harcban sem voltak a Serie A elsőségéért. Voltaképp ekkor buktak ki azok a pénzügyi szabálytalanságok, főként a koronavírus-járvány idején, amelyek a mostani lemondásokat és változásokat eredményezték.

Szabados Gábor megjegyezte: a történethez hozzátartozik az is, hogy amikor éppen a sikerei csúcsán volt a torinói csapat, akkor egy nagyot húzott Cristiano Ronaldo leigazolásával, jelentős összeget kockáztatva azért, hogy még sikeresebb legyen és a Bajnokok Ligáját is elhódítsa, ez azonban nem sikerült. Sőt, a portugál játékos utolsó szezonja már egybeesett a Juventus kifejezetten gyenge szereplésével. Meglehetősen erős visszaesés látható a klubnál, ami nagy nagy veszteséget halmozott föl az utolsó pénzügyi évében – tette hozzá a szakértő, aki szerint emiatt

valamiféle változás mindenképpen szükséges volt,

arról nem beszélve, hogy nagyon komoly pénzügyi szabálytalanságok miatt nyomoznak a Juventus vezérkaránál.

Szabados Gábor a Ferrari eredményességét illetően kifejtette: ahhoz képest, hogy az elmúlt években milyen gyengén szerepelt az istálló, most voltaképp elég jól teljesített a maranellói csapat, hiszen harcban volt a futamgyőzelmekért és a világbajnoki címért. Ugyanakkor a nemrég véget ért szezon a szurkolók számára vélhetően arról lesz emlékezetes, hogy rengeteg – alapvetően technikai és sportszakmai – hibát követett el a Ferrari vezetése, és emiatt sorra bukták el a futamokat. A sportközgazdász megítélése szerint ez a fő oka, hogy Mattia Binotto távozik a csapat éléről. „Egész egyszerűen nem volt felkészülve erre a kiélezett világbajnoki küzdelemre a csapat” – fogalmazott a szakértő.

Szabados Gábor a két csapat jövőjével kapcsolatban megjegyezte, hogy a Juventus esetében nagyon komoly kérdés, hogy mi lesz a most zajló ügyészségi nyomozás eredménye, míg a Ferrarival kapcsolatban azt gondolja, megvan az esélye a megfelelő fejlődésnek, aminek jó alapot nyújt az idei szezon. A döntő viszont az lesz, hogy fel tudják-e venni – mind műszakilag, mind stratégiailag – a versenyt a Red Bull-lal. Binotto kapcsán egyetértett azzal is, hogy a sport- vagy üzleti életben egy kulcsfigura távozása felboríthatja az érintett szervezetnek a működését, ugyanakkor nagyon sok új impulzust is hozhat.

"A Ferrari épp olyan fázisban van, hogy kell valami, ami egy kicsit felrázza a csapot. Arra, hogy világbajnokok legyenek, csak így van esélyük”

– fogalmazott Szabados Gábor, aki ilyen szempontból helyesnek tartja a csapatfőnök döntését.

Nyitókép: Giuseppe Cottini/Getty Images