Egyszerre áll a bál a Ferrarinál és a Juventusnál – ez áll a háttérben

Először is: mi történik az olasz klubóriásnál, a Juventusnál? Nem is annyira az úgynevezett tőkenyereség-vizsgálatról van szó, amely a játékosok átigazolási díjait felduzzasztja, hanem valami sokkal könnyebben bizonyítható és ezért büntethető dologról.

2020 májusában és júniusában a keretből 23 játékos írt alá megállapodást arról, hogy a világjárvány idején négy hónapnyi összeggel csökkentik fizetésüket, hogy segítsenek a klubnak átvészelni a nehéz időszakot.

Ám a Juve azt próbálja bizonyítani, hogy a játékosok csak egyhavi fizetésükről mondtak le. A jelek szerint „feketén” fizették nekik a béreket – így a játékosok és a klub elkerülheti az adókat. Meghamisították a számlát is; ha ez igaz, az pénzügyi csalás lenne.

Kizárják a Juventust, mint 2006-ban?

Még túl korai megjósolni, hogy ennek az esetnek milyen következményei lesznek a sport szempontjából. 2022 áprilisában a Juventust és más, a felturbózott transzferértékekkel kapcsolatos sportperben érintett klubokat mentesítették a vádak alól, de az még várat magára, hogy a legújabb fejleményeket követően újraindul-e az ügy.

Ha mégis megtörténik, akkor semmi sem tekinthető biztosnak, de

jelen állás szerint a Juventust – mint klubot – nem fenyegeti semmilyen veszély.

Ugyanakkor az is igaz, hogy 16 vezetőségi tag, köztük Fabio Paratici volt sportigazgató ellen jelenleg is folyik a nyomozás, és az állítólagos hamis elszámolás miatt büntetőeljárás indulhat.

Eladják a Juventust?

Ez is felvethető kérdés. A válasz megintcsak: jelen állás szerint nem. Az Elkann-Agnelli család továbbra is vezeti a klubot, még akkor is, ha Andrea Agnelli lemond elnöki posztjáról. A klubban többségi részesedéssel rendelkező Exor holding már kinevezte új vezérigazgatóját és Agnelli utódját, valamint január 18-ig nevezi meg az új igazgatóságot, amikor sor kerül a közgyűlésre.

Azok a szurkolók, akik a klublegendát, Alessandro Del Pierót szeretnék elnöknek, csalódni fognak. Az új elnök-vezérigazgató kinevezéséből az derül ki, hogy John Elkann olyan speciális technokratákat szeretne a klubban, akik rendelkeznek a káoszban való eligazodáshoz és a pénzügyi helyzet végső megoldásához szükséges képességekkel.

A Juventus rekordveszteséget, több mint 250 millió euró mínuszt könyvelt el a 2021-2022 közötti időszakban.

Ez a helyzet összefügg Ronaldo korábbi szerződtetésével?

Nem teljesen. Nyilvánvaló, hogy Cristiano Ronaldo 2018-as leigazolása jelentős anyagi teherrel járt, a pokol pedig elszabadult a járvány alatt.

A portugál futballista érintett az ügyben, mivel állítólag ő volt az egyik játékos, aki „fekete” kifizetéseket kapott a járvány 2020. márciusi kitörése után. A nyomozók állítólag találtak egy, a portugál szupersztár által aláírt, nyilvánosságra nem hozott dokumentumot, amely lehetővé tette számára, hogy megkapja a kifizetéseket annak ellenére, hogy kijelentette, hogy ő és a csapat többi tagja lemond négyhavi béréről.

A nyomozók úgy vélik, hogy a Juventus játékosai és munkatársai anélkül kaptak pénzt, hogy közölték volna a FIGC-vel vagy a tőzsdével. A La Stampa októberben arról számolt be, hogy a

CR7 nem volt hajlandó találkozni a torinói ügyészséggel,

hogy válaszoljon az üggyel kapcsolatos kérdésekre.

Mi történik ezután?

A klub közgyűlését, amelyet november 23-án kellett volna megtartani, és amelyet december 27-re halasztottak, most 2023. január 18-án tartják meg. A klub már kinevezett új vezérigazgatót, az Exor pedig megnevezte jelöltjét Andrea Agnelli helyére.

Maurizio Arrivabene kilenc másik igazgatósági taggal együtt lemondott, de a januári közgyűléséig továbbra is irányítja az egyesületet.

Miután a Juventus tagadja, hogy a mérlegében bármiféle szabálytalanságot követett volna el, új pénzügyi kimutatást kell bemutatnia a CONSOB, a tőzsdefelügyeletet ellátó testület iránymutatásai szerint. A CONSOB a 2021. júniusi mérleg pontosítását kérte.

„A Juventus továbbra is együttműködik a felügyeleti és iparági hatóságokkal” – áll az egyesület közleményében.

A másik szál

Egyáltalán nincsenek könnyű napjai a kulcsszerepben lévő 46 éves iparmágnásnak, John Elkann-nak. (Édesanyja Margherita Agnelli, a legendás ügyvéd, L’Avvocato, Gianni Agnelli lánya.) Az olasz-amerikai kettős állampolgárságú üzletember az Exor vezérigazgatója. Az Agnelli család tulajdonában lévő, Hollandiában bejegyzett cég többségi tulajdonos a CNK Industrialban, az Economist nevű médiavállalatban és egyáltalán nem mellékesen a Ferrariban és a Juventusban.

Véletlen, de tényszerű egybeesés, hogy miközben áll a bál a Juventusnál, távozik posztjáról Mattia Binotto, a Ferrari csapatfőnöke. Az olasz források szerint az ő esete, a Scuderia, a Ferrari-istálló ügye alapvetően különbözik a Juventusétól, ott semmiféle pénzügyi hiányosságot, visszaélést nem fedeztek fel, semmilyen gazdasági gond nincsen.

A váltás oka szakmai, részben pedig, a személyes kapcsolatok miatt, emberi. A Ferrari egyébként nem zárt rossz idényt 2022-ben a világbajnokságon, második lett a konstruktőrök versenyében, ez a legjobb záró helyezése a koronavírus-járvány kitörése óta, s nem volt jobb helyezése (magyarul nem nyerte meg a konstruktőrök világbajnoki címét) 2008 óta.

Binotto 1995 óta állt a Ferrari alkalmazásában, majdnem négy évig volt csapatfőnök. Utódját jövőre jelenti be a Scuderia.

Nyitókép: Pixabay