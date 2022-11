A Veszprém kikapott Zágrábban

Hat győzelem és egy döntetlen után ez volt a veszprémiek első veresége a mostani idényben.

A vendégek keretéből izomsérülés miatt hiányzott a csapatkapitány Rasmus Lauge Schmidt.

Pontosabb lövésekkel és hatékonyabb védekezéssel kezdett a horvát csapat, amely 5-2-re ellépett. A Veszprém gyorsan egyenlített, de lendületbe kerülni a cserejátékosok beállása után sem tudott. A 19. percben még két találat volt a zágrábiak előnye, de Petar Nenadic irányításával - a sok kihagyott helyzet ellenére - fordított a Magyar Kupa címvédője, és egy 6-2-es sorozat után 14-12-re vezetett a szünetben.

A második félidő is hasonlóan "küszködős" volt, eleinte felváltva vezettek a csapatok, a Veszprém előbb hat perc alatt egy 3-0-s sorozattal ellépett, majd a házigazdák egy percen belül szintén egy hármas gólszériával fordítottak. A megszokottnál is több volt a játékmegszakítás, de nem csak ezért volt alacsony színvonalú a találkozó, hanem a sok hiba miatt is. A veszprémiek a 45. percben még 21-19-re vezettek, innen a PPD Zagreb - amely rákényszerítette stílusát a vendégekre - egy 8-1-es sorozattal eldöntötte a meccset, és nagy meglepetésre három találattal győzött.

A horvátoknál Karpo Sirotic hat gólt szerzett, a magyar válogatott Leimeter Csaba egyszer talált be, Dino Slavic 14 védéssel járult hozzá a sikerhez. A túloldalon Omar Jahja és Andreas Nilsson is hét találattal zárt, a két kapus összesen hét lövést hárított.

A két együttesnek ez volt a 27. egymás elleni mérkőzése a nemzetközi porondon, húsz veszprémi győzelem és két döntetlen mellett a horvátok ötödször nyertek.

Jövő héten mindkét magyar BL-csapat lengyel ellenfelet fogad: a Veszprém csütörtökön a Plockot, a három győzelemmel és öt vereséggel álló Pick Szeged pedig szerdán a Kielcét látja vendégül.

