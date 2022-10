Fradi-nevelések ütötték ki a Ferencvárost – ők az iváncsai hősök

Varga – Aradi, Barta, Cseszneki, Horváth (Pribék, 72.) – Kercsó, Kovács (Vámosi, 117.), Nyilas, Petrezselyem (Jova, 84.) – Suszter (Fehér, 100.), Vallejos (Maka, 46.) összeállításban verte meg a címvédőt, egyben az elmúlt négy év NB I-es bajnokát.

Varga Ádám 22 éves, a Dunaújvárosi Városi Sportiskola nevelése, 2011 és 2014 között a Paks korosztályos csapataiban védett, majd 15 évesen a Puskás Akadémiára került. A 2019–2020-as idényben a Tiszakécskében, az NB II-ben védett, azóta az Iváncsa tagja.

Aradi Csaba november 6-án ünnepli a 31. születésnapját, 2014 óta játszik Iváncsán, de közben futsalozott is. Korábban ő is szerepelt már az NB II-ben, mégpedig 2011–2012-ben az MTK tagjaként.

Barta Barnabás idén nyáron került Iváncsára, 22 éves. Korábban, 2019-ig a Honvéd akadémiáján nevelkedett, azóta játszott Balassagyarmaton, Dunaújvárosban és Dabason is.

Cseszneki Richárd 27 éves, 2015-ig a Felcsút SE-nek, aztán a Puskás Akadémia és a Videoton közös korosztályos csapatának a tagja volt. Balatonfüred és Mór voltak következő állomásai, 2017 óta viseli az Iváncsa mezét. A társakhoz hasonlóan ő is rendszeresen futsalozott.

Horváth Bence a jövő hónap közepén ünnepli a 30. születésnapját, ő is nyáron érkezett mostani klubjához. Korábban a Gönc, a Kazincbarcika, a Putnok, a Rákosmente, a Tállya, a Hódmezővásárhely, a Cegléd, a Tiszakécske, újra a Rákosmente, a Dabas és megint a Cegléd futballistája volt. A Kazincbarcika és a Cegléd tagjaként is voltak NB II-es mérkőzései, de 2017 előtt.

A győztes gólt szerző Kercsó Bence 24 éves, általános iskolás korában a Ferencváros nevelése volt, aztán a Dunaújvárosi PASE, a Budafok, a Kazincbarcika, a Putnok és a Gárdony csapatában játszott. Eddig az NB II jelentette a csúcsot a számára.

Kovács Sándor is 24 éves, a Videoton nevelése, majd Sárosdon játszott négy évet, 2021-ben igazolt Iváncsára.

Nyilas Bence az UTE, majd az Újpest nevelése, 21 éves koráig, 2018-ig játszott lila-fehérben. Két évet töltött a Rákosmente csapatánál, ő is a legutóbbi átigazolási időszakban került az Iváncsához.

Petrezselyem Tamás 30 éves, ő is az Újpest nevelése, Szlezák Zoltán volt az edzője utolsó ott töltött idényében. Utána vándorlásba kezdett, a Vác, a BKV Előre, a Monor és a Hatvan, a Rákosmente, a Gyöngyös, a Dabas, az SBTC, az Érd és a Monor futballistája is volt, mielőtt idén nyáron az Iváncsához igazolt.

Suszter László mindössze húszéves, a Főnix-Gold volt az első klubja, majd 2018 és 2020 között az MTK U17-es, majd U19-es keretéhez tartozott. 2020 óta játszik Iváncsán.

Vallejos Dominique neve spanyolos, nem ok nélkül. Édesapja uruguayi, édesanyja magyar. A csatár Budapesten született, a Pénzügyőr, a Láng SK, a Tököl, majd a Puskás Akadémia és a Videoton II játékosa volt, Joan Carrillo vezetőedzői első ottani korszakában néhányszor az első csapattal is készült. Neki kicsit születésnapi ajándék is e győzelem, mert szombaton ünnepli a 27. születésnapját. A fehérvári klubból távozva a BKV Előre, a Csákvár, az Ajka és a Pápa mezét viselte, 2019 óta az Iváncsa támadója. A 2016–2017-es szezonban, a Csákvár tagjaként, ő is játszott az NB II-ben.

Pribék Patrik 30 éves, korábbi klubjai a Sárosd, a Fehérvár, újra a Sárosd, a Gárdony-Agárd, 2016 eleje óta az Iváncsa futballistája. Aradi Csabával ők ketten játszanak a Fradi-verők közül a legrégebben az iváncsai klubban.

Vámosi Róbert mindössze 18 éves, februárban lesz tizenkilenc. 2018-ben került Perkátáról az Iváncsához, 2021 áprilisában már tartalék volt az első csapatban, például azon a mérkőzésen is, amelyen az Iváncsa 2-0-ra megverte NB III-as bajnokin, a Népligetben, a Ferencváros II-t.

Jova Bálint november 8-ig még csak 17 éves, ő volt a mezőny legfiatalabb tagja a Ferencváros elleni mérkőzésen. A Dalnoki Akadémia, az Ikarus, az MTK, majd az UTE voltak eddigi klubjai, mígnem idén Iváncsára igazolt.

Fehér Imre 25 éves, a Szentlőrinci AC, az Airnergy, a Ferencváros, a Honvéd, a SZEOL, újra a Honvéd II, a Gyöngyös, harmadszor is a Honvéd II, az ESMTK és a Gárdony védője volt. A 2016–2017-es idényben 11 mérkőzést játszott az NB II-ben.

Maka Alex fél évvel fiatalabb, de ő is játszott a Ferencváros U15-ös csapatában, Fehér Imrével együtt. Kilencéves korában kezdte a pályafutását, 17 év alatt 24 klubja volt eddig, egyebek mellett a Ferencváros, az Újpest, a Honvéd és az MTK különféle alakulata. A Balatonfüred csatáraként játszott nyolc mérkőzést az NB II-ben, még 2016 tavaszán.

