Nagy bajba kerülhet ma este az Internazionale

Az A csoportban az eddig hibátlan Napoli Amszterdamban, az Ajax ellen játszik. A holland csapat csak a második helyen áll a bajnokságában, a válogatott mérkőzések miatti szünet előtt és után sem nyert. Ugyanakkor az elmúlt időszakban a hazai BL-mérlege kitűnő. Az olaszok vezetik a Serie A-t, de a Napoli korábban még soha nem nyert Hollandiában.

A másik párban a Liverpool a Rangerst fogadja. A skótoknak eddig nagyon nem megy, mindkét mérkőzésüket elveszítették, 0-7-es gólkülönbséggel állnak. A Pool favorit, de azt is látni kell, hogy az utóbbi időben nagyon „törékeny” a védelme.

A B csoportban az eddigi meglepetéscsapat, a hatpontos FC Bruges az Atlético Madridot fogadja. Egy újabb bravúr, ha nem is tenné biztossá a továbbjutást, közel hozná. Érdekes, hogy a fekete-kékek a belga élvonalban csak a harmadik helyen állnak. Diego Simeone csapata az elmúlt időszakban idegenben nem szerepelt jól, de a hétvégén, a Sevilla legyőzésével, javított ezen a mérlegen.

Nagy kérdés, mit mutat a Bayer Leverkusen, amely ezúttal Portóban játszik. A német csapat a Bundesligában az utolsó előtti (!) helyen áll, a mostani idényben a hat idegenbeli tétmérkőzéséből mindössze egyet nyert meg. „Pechjükre” a portugáloknak is nagyon kellenek a pontok, mert két vereséggel kezdtek.

A C csoportban a Bayern eddig remek, idegenben verte az Intert, otthon a Barcelonát. A cseh Viktoria ellen nyilvánvalóan favorit, különösen, hogy a pénteki bajnokin remek főpróbát (4-0) tartott a Bayer Leverkusen ellen. Az Inter és a Barcelona mérkőzése az este slágere, nagyon fontos a továbbjutás szempontjából. Ha a Barca nyerni tudna a San Siróban, szinte borítékolható lenne a két továbbjutó.

A D csoportban eddig a Sporting a meglepetéshozó, hat ponttal áll, két olyan csapatot is legyőzött, amelyet előzetesen esélyesebbnek véltek. Különösen a frankfurti 3-0 ment csodaszámba, de a Tottenham elleni 2-0 is váratlan volt. Most következik az Olympique Marseille, amely még nem szerzett pontot, szinte az utolsó szalmaszálba kapaszkodik. Az OM egyáltalán nincs rossz formában, még veretlen a francia bajnokságban, eddigi kilenc meccséből hetet megnyert.

A Tottenham Frankfurtban játszik. Az Európa-liga legutóbbi győztese az utóbbi időben jó formába lendült a Bundesligában, a hétvégén legyőzte a listavezető Uniont. A Spurs ellenben kikapott az észak-londoni derbin az Arsenaltól.

A csoport

21.00: Liverpool (angol)–Rangers (skót) (Tv: Sport1)

21.00: Ajax (holland)–Napoli (olasz) (Tv: Sport2)

B csoport

21.00: Porto (portugál)–Bayer Leverkusen (német)

21.00: FC Bruges (belga)–Atlético Madrid (spanyol)

C csoport

18.45: Bayern München (német)–Viktoria Plzen (cseh) (Tv: Sport1)

21.00: Internazionale (olasz)–Barcelona (spanyol) (Tv: M4 Sport)

D csoport

18.45: Olympique Marseille (francia)–Sporting CP (portugál)

21.00: Eintracht Frankfurt (német)–Tottenham Hotspur (angol)

Nyitókép: MTI/EPA/Pool/Ina Fassbender