Energiaválság: jól sakkoztak a szolnoki stadion építésekor

Az elektromos áram ára háromszorosára, a gáz ára több mint tízszeresére emelkedett, mindez pedig az elmúlt évtized alatt felújított több ezer kis sporttelep, a több tucat teljesen átépített vagy vadonatúj stadion üzemeltetőjének jelentős problémát okoz. Ehhez képest Szolnokon, ha a rezsiárak elszabadulása okán nem is járnak örömtáncot, de viszonylagos nyugalommal szemlélik az eseményeket – írja a 24.hu.

A város 2016-ban átadott stadionja mellett ugyanis az egész ingatlant termálvízzel fűtik, az áramot pedig metánból és napelemmel állítják elő.

A sportklub kisebbségi tulajdonosa Földi Sándor a lapnak mások mellett elmondta, az első pillanatól kezdve a fenntarthatóságot tartották szem előtt. „Csak 2016-ig láttunk előre, fogalmunk sem volt, utána lesz-e tao. Ezért feltettük a kérdést: ha nem lesz, miből fogjuk a nyilvánvalóan sokszorozódó rezsiköltséget kifizetni?” – magyarázta.

Végül egy mini termálvizes hő- és egy áramerőművet is létrehoztak. A szolnoki terv tartalmazott még két, az akkori szabályok szerint egy helyrajzi számra adható 50 KW teljesítményben maximalizált napelemparkot is, amit annak rendje és módja szerint fel is szereltek, és azóta is termeli az áramot az időjárás függvényében.

A termálvíz dupla hasznot hoz, ugyanis nem csak a fűtést lehet vele megoldani, hanem mivel a feljövő gázzal áramot is lehet termelni, a sportingatlanok esetében a legnagyobb fix áramköltség is minimalizálható.

A stadionokban, és utánpótlás-központokban a havi villanyszámla legnagyobb tételét annak a feszültségnek a folyamatos biztosítása teszi ki, amelyet egy-egy bajnoki mérkőzés 3 órája, vagy az edzőpályák szürkület utáni, téli időszakban napi 4-6 órás használata alatt a reflektorok igényelnek.

„Összességében a földgáz, és az elektromos áram árának jelenlegi igencsak drasztikus emelkedése valóban alig érint bennünket” – összegzett a kisebbségi tualjdonos.

Nyitókép: MTI/Bugány János