17 gyerek van az indonéz focitragédia áldozatai közt

A meccsen a malangi Arema FC hazai pályán 3-2-re kikapott a szurabajai Perszebajától. Az ezt követő zűrzavarban a rendőrök könnygázt vetettek be, amitől sokan megrémültek és menekülni kezdtek. Szemtanúk a The Guardiannek arról számoltak be, hogy nemcsak azokra dobták a gránátokat, akik a pályára rohantak, hanem a helyükön maradó szurkolókra is, ráadásul semmiféle figyelmeztetés nem előzte meg az akciót.

A pánikszerűen menekülő tömegben legalább 180 embert nyomott agyon vagy fojtott meg az emberáradat, a rendőrség szerint köztük legalább 17 gyerek volt.

"A helyemen maradtam, pedig azt hittem, megfojt a gáz. 20 éve vagyok Arema-drukker, soha nem féltem még ennyire meccsen"

- fogalmazott egy jelen levő focidrukker.

A FIFA iránymutatása szerint stadionokon belül nem használható könnygáz, sőt, azt oda be sem szabad vinni, ahogyan arról az eset kapcsán írtunk.

Kivizsgálás következik

Zainudin Amali ifjúsági és sportminiszter azt mondta, Joko Widodo elnök felkérte őt, hogy Listyo Sigit Prabowo tábornokkal, a nemzeti rendőrség vezetőjével együtt látogasson el Malangba, és vizsgálják ki a helyzetet. A biztonsági főminiszter hétfőn sajtótájékoztatón azt is elmondta, hogy független tényfeltáró csoportot állítanak fel a katasztrófa kivizsgálására. Jogvédő szakértők

azt követelik, hogy minden vizsgálat teljesen pártatlan legyen.

Phil Robertson, a Human Rights Watch ázsiai igazgatóhelyettese felszólította Widodót, hogy indítson független vizsgálatot, és nyilvánosan számoljon be az eredményekről.

"Minden érintettet felelősségre kell vonni ezért a katasztrófáért, függetlenül státuszuktól vagy pozíciójuktól. Nem elég, ha a nemzeti rendőrség és az Indonéz Labdarúgó Szövetség saját vizsgálatot folytat, mert kísértésbe eshetnek, hogy lekicsinyeljék vagy aláássák az érintett tisztviselők teljes felelősségre vonását" - mondta.

A FIFA is vizsgálatot kell, hogy indítson az ügyben véleménye szerint. Said Usman Hamid, az Amnesty International Indonesia ügyvezető igazgatója is vizsgálatot követelt, azt állítva, hogy túlzott erőszakot alkalmaztak.

A rendőrfőnök védi embereit

Kelet-Jáva rendőrfőnöke, Nico Afinta vasárnap még sajtótájékoztatón védte a rendőrség válaszlépéseit. Elmondása szerint a könnygáz bevetését egyéb intézkedések is megelőzték, de a szurkolók rátámadtak a rendőrökre, járműveket gyújtottak fel és anarchikusan viselkedtek.

A stadionban készített felvételek szerint valódi káosz alakult ki, a drukkerek menekülni próbáltak, egyesek sérült szurkolókat igyekeztek kijuttatni onnan.

A meccsen csak az Arema drukkerei vehettek részt, az ellenfél nézőit épp az összecsapások elkerülésére tiltották ki a stadionból.

Indonéziában komoly problémákat okoz az erőszak a focimeccseken, de ilyen halálos eseményre, mint a vasérnapi volt, soha nem került még sor.

Gianni Infantino, a FIFA elnöke sötét napnak és felfoghatatlan tragédiának nevezte a történteket. A Manchester United, a Barcelona, míg a Real Madrid vasárnapi mérkőzése előtt egyperces csendet tartott.

Rosszkor jönnének a FIFA szankciói

Javier Roca, az Erma edzője szerint a drukkerek focistái karjai közt haltak meg, miután néhány játékosa a meccs végeztével is a pályán maradt.

"A sajtótájékoztatóról visszajőve szembesültem a tragédiával,

a fiúk az áldozatokat karjaikban vitték.

Bár nem láttam, mi történt, úgy érzem, a rendőrök átléptek egy határt" - fogalmazott a chilei edző.

Az Indonéz Labdarúgó Szövetség főtitkára, Yunus Yussi elmondta, hogy a szervezet kapcsolatban áll a FIFA-val az eset miatt, remélve, hogy el tudják kerülni a szankciókat. Indonézia május 20. és június 11. között rendezi meg a 2023-as U20-as labdarúgó-világbajnokságot, amelyen 24 csapat vesz részt. Házigazdaként az ország automatikusan kvalifikálja magát a kupára.