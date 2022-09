Mégsem lesz sokszámos úszó Milák Kristóf

Három hét pihenés után kezdte el újra az edzéseket Milák Kristóf és edzőtársa, Márton Richárd. Edzőjük, Virth Balázs arról beszélt, hogy az úszók már az első edzésen motiváltak voltak. Most hozzák őket edzhető állapotba, azaz olyan szintre, hogy teljes értékű edzést tudjanak végezni.

Az edző beszélt arról is, hogy milyen számokban indulhat Milák Kristóf a jövő évi világbajnokságon. A két fő számát, a 100 és 200 méter pillangót természetesen megtartja, mellé viszont egy gyorsváltót és egy egyéni számot lehet csak elvállalni.

Magyarázatul Virth Balázs úgy fogalmazott: nem szabad veszélyeztetni a fő számok sikerét, ha ennél többet vállal, az már "túl sok volna" még neki is. "A világbajnokság az világbajnokság" – tette hozzá.

Mint ismert, az olimpiai bajnok Milák Kristóf idén nyáron a világbajnokságon és az Európa-bajnokságon is megnyerte a 100 és 200 méteres pillangóúszást, a 4x100 méteres gyorsváltóval pedig ezüstérmet nyert a római viadalon.

Korábban Milák Kristóf is úgy nyilatkozott, hogy a közönség "még nem látott mindent" tőle, utalva arra, hogy több számban is kipróbálhatja magát, és a szövetségi kapitány Sós Csaba is ugyanerre utalt az InfoRádióban.

Nyitókép: A győztes Milák Kristóf (b) és a második helyezett Márton Richárd a férfi 200 méteres pillangóúszás döntője után a római vizes Európa-bajnokságon. MTI/Czeglédi Zsolt