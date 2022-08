Virth Balázsnak nem Milák Kristóf okozta az igazi meglepetést

A római úszó Európa-bajnokság sikeredzője volt Virth Balázs, hiszen tanítványai közül Milák Kristóf a két pillangón elért aranyérme mellett tagja volt a 4x200 méteres Eb-győztes gyorsváltónak, ahogy az a Márton Richárd is, aki 200 pillangón is felállhatott Milák mellé a dobogó második fokára.

"Egy picit jobban is sikerült, mint amit reméltünk" – értékelt a szakember, aki tudta, hogy Milák Kristóf jó állapotban van, még jobban is, mint a budapesti világbajnokság előtt, a gyorsúszószámokban azonban nem tudta, mit várhat a versenyzőitől, ehhez képest Milák 100 méteren remek idővel második lett. Emellett a két érmet szerző Márton Richárd szereplése lepte meg az edzőt.

A felvetésre, hogy vajon a mostani Eb hozta-e Virth Balázsnak a legnagyobb élményt, azt válaszolta, nehezen tudna választani, mert mindegyik világversenynek megvan a maga élménye. Felidézte, hogy ilyen volt, amikor olimpiai aranyat nyert Gyurta Dániel Londonban, vagy amikor Kapás Boglárka a londoni Európa-bajnokságon négy aranyat szerzett, vagy amikor először győzött vb-n 200 pillangón.

"Mindegyiknek megvan a saját sztorija, amitől jó szívvel emlékszik az ember,

a mostani elsősorban Márton Ricsi szereplése miatt emlékezetes"

– tette hozzá.

Milák Kristófról elmondta, ahhoz, hogy a gyorsúszást is sikeresen beépítsék a repertoárjába, mindenekelőtt arra volt szükség, hogy egészséges legyen, mert a vb előtt többször is betegség akadályozta a felkészülését, és mindig azzal szembesültek, hogy nehezített helyzetből kell felkapaszkodniuk.

"Most az volt a jó, hogy egészséges volt, a világbajnokságra rendesen fel tudott készülni, a vb után pedig magasabb szintről indultunk. Nyilván ilyenkor kockázatot jelent, hogy az ember hogyan tud formába hozni a vb után az Európa-bajnokságra, de végig azt éreztem, hogy sokkal edzettebb, mint előtte, jobban bírja sorozatterhelést, és jobban mertem a gyorsúszásra fókuszálni, hiszen az európai mezőnyben a pillangót meg tudja oldani úgy is, hogy egy picit nagyobb hangsúlyt helyezünk ezúttal a gyorsra" – értékelt a mester.

A jövőben is tervezik, hogy Milák gyorsúszásban is megméreti magát, ám ez mindig attól függ, hogy az adott verseny programja ezt lehetővé teszi-e, így tesznek majd a következő vb-vel és a párizsi olimpiával is.

"Egyelőre az a biztos, hogy a két pillangó marad, aztán a programok eldöntik"

– tette hozzá.

Milák állandó edzőtársáról, Márton Richárdról is beszélt részletesebben, aki a váltóban megszerezte pályafutása első felnőtt Európa-bajnoki aranyérmét, majd pedig jött 200 méter pillangón ezüstérmes lett. Virth Balázs szerint ez az eredmény benne volt, a magyar bajnokságon és vb-n is két-két másodpercet javított mind a két 200-as számban az egyéni legjobbján, a váltóban mindenképpen éremmel számoltak, de a győzelem nagy bravúr. Mártonnak 200 gyorson mindössze 8 század hiányzott ahhoz, hogy továbbjusson, de az edzője ezt sem bánta.

"Őszinte leszek, megnyugtató volt, hogy nem jutott tovább, mert a 200 pillangóra több ereje maradt, rá tudott koncentrálni, frissebb volt. 200 pillangón rögtön az első úszása egyéni csúcs volt, a döntőbe jutás az abszolút elvárható lett, és bravúrral érem is lehet, de arra, hogy ezüstérem, nem gondoltunk. Titkon vágytam arra, hogy az idő 1:54-gyel kezdődik majd, ami be is jött, de az, hogy ezüstérem, arra nem is gondoltam" – mondta Virth Balázs.

Nyitókép: MTI/Kovács Anikó