Damon Hillnek van egy jó tippje a Francia Nagydíjra

Jelek szerint nem csak a Ferrari munkásságát koronázza siker, de a Mercedes is egyre inkább odatalál a dobogóhoz – kezdte Vámosi Péter, utalva a legutóbbi Osztrák Nagydíjra. Az F1-szakíró úgy véli, a soron következő francia Circuit Paul Ricard lehet az első olyan versenypálya, ahol annyira jók a körülmények – értsd, teljesen sík a pálya, tehát remélhetően csak minimálisan fognak pattogni a versenyautók –, hogy akár az idei első Mercedes-győzelem is megtörténhet. „Damon Hill tett is egy felelőtlen kijelentést, miszerint itt Hamiltonra érdemes fogadni” – jegyezte meg humorosan a Racingline.hu főszerkesztője hozzátéve: természetesen folytatódik a Max Verstappen–Charles Leclerc csata is, és nehéz megmondani, ki lesz a jobb ezúttal.

Szerinte a Red Bull–Ferrari párharca abból a szempontból is érdekes, hogy a két istálló korábban egymás hazai pályáit „rabolták”: Imolában Verstappen győzött, míg az energiaitalosok fellegvárában, Ausztriában Leclerc állhatott a dobogó tetejére. Ráadásul még hátravan Monza (olasz) és Zandvoort (holland), lehet ott is „keresztbe verik majd egymást”, ami külön „sava-borsa” lenne a történetnek, azzal együtt, hogy legfeljebb pszichológiai előnyt jelentene, hiszen ugyanannyi pont jár minden győzelemért – tette hozzá Vámosi Péter, aki szerint úgyis az év végi elszámolásnál lesz érdekes, ki és hány pontot gyűjtött.

A szakértő úgy látja, nem csak a Ferrarinak, de a Red Bullnak is érdemes lesz „ráfeküdnie”, hogy az autói megbízhatóbbá váljanak, ha versenyben akar maradni a vb-címért. Emlékeztetett, mindkét „másodpilótának” meggyűlt a technikával a baja, Carlos Sainz-nak például kigyulladt a motorja a Red Bull Ringen, ami után mémek is készültek, hogy „így érdemes Ausztriában” grillezni. Vámosi Péter szerint házon belül nyilván már eldőlt, hogy melyik pilótát támogatják, bár ez a Ferrarinál nem mindig egyértelmű, noha már nem abban a fázisában vagyunk az évnek, ahol ne kellene ezt is figyelembe venni. A szakíró szerint legkésőbb a Magyar Nagydíj után – amit úgy is egy nagyobb nyári szünet követ –, Belgiumtól biztosan ki kell jelölni mindkét oldalon, ha nem is hivatalosan, egy első számú pilótát.

Nyitókép: Clive Rose/Getty Images