Megtalálta Rüdiger utódját a Chelsea

Koulibalyt, akit gyakran KK becenévvel emlegetett az olasz sajtó, a Barcelona és főleg a Juventus is meg akarta szerezni a Napolitól, de a futballista sokkal szívesebben igazol Angliába. No, meg a nápolyiak is örülnek, nem erősítették az egyik hazai riválisukat. A védő ráadásul jó kettőst alkothat majd a pályán – miként Gulácsi Péter és Willi Orbán az RB Leipzignél – a szintén szenegáli válogatott kapussal, Edouard Mendyvel.

A hátvéd a hírek szerint már Londonban van, átesett az orvosi vizsgálaton, az utolsó lépés, hogy a nápolyiak még egyszer átnézzék az átadott papírokat, de aligha lesz akadálya a klubváltásnak.

A Chelsea-nek, miután Andreas Cristensen és Antonio Rüdiger is távozott a nyáron (egyikük a Barcelonához, másik a Real Madridhoz), mindenképpen középső védőre volt szüksége. Koulibaly az első szerzemény erre a posztra, de lehet, hogy nem az utolsó. (Nathan Ake visszavitele a terv.)

Egyelőre – különös tekintettel Rüdiger kiváló mutatóira – bátor kijelentésnek tűnik, de Julien Laurens, a BBC 5 futballelemzője úgy véli, Koulibaly jobb, mint a két távozó középhátvéd együttvéve. Luke Edwards, a Telegraph újságírója arra hívta fel a figyelmet, hogy a tulajdonosváltás új koncepciót is hozott a Chelsea-nél.

Az Abramovics-érában ritkán kaptak a harminc feletti játékosok hosszú szerződést, a 31 éves Koulibaly ajánlata pedig négy évre szól.

Edwards szerint a középhátvédek 30 és 32 éves koruk között vannak életük legjobb formájában, a 31 éves Koulibaly tehát ideális vételnek tűnik.

Nyitókép: MTI/AP/Matt Dunham