Bondár Anna nyolcaddötős Budapesten

A hazai résztvevők közül elsőként Bondár Anna jutott be a nyolcaddöntőbe, míg Jani Réka a nyitókörben kiesett a 250 ezer dollár (100 millió forint) összdíjazású budapesti salakpályás női tenisztornán.

A centerpálya második mérkőzésén az első számú magyar játékos, azaz Bondár Anna lépett pályára, aki karriercsúccsal az 53. a világranglistán, és a 9. helyen emelték ki a szervezők. A háló túloldalán a selejtezőből érkezett Jesika Maleckova állt, aki a 216. helyet foglalja el, és 27 éves létére még sosem jutott tovább a Grand Slam-selejtezők első fordulójából.

Első összecsapásuk sok hibával és három brékkel indult, aztán a Hajdúszoboszló SE sportolója egy 17 (!) labdamenetből álló gémben hozta elsőként az adogatását (3:1). Innentől mindketten stabilizálták a szervájukat, biztosabban ütöttek az alapvonalról, majd Bondár 5:4-nél könnyedén kiszerválta az 54 perces szettet.

A 25 éves magyar a folytatásban 0:2-ről gyorsan utolérte cseh ellenfelét, remekül adogatott, és 4:4-nél egy újabb bréket követően lezárta a mérkőzést, amely 1 óra 39 percig tartott.

"Az elején kicsit lassan találtam meg a ritmust, de aztán egyre jobban ment a játék.

A szervám a nehéz helyzetekben jól működött, és nem foglalkoztam a széllel, összességében örülök, hogy két szettben nyertem"

- nyilatkozta Bondár, aki a 16 között Gálfi Dalmával vagy a görög Deszpina Papamihaillal száll szembe. Ennek kapcsán közölte, minden bizonnyal különleges meccs lesz, a magyar nyolcaddöntő. "Fura lesz a barátnőm és volt párospartnerem ellen játszani, de megpróbálom majd úgy felfogni, hogy ez is csak egy meccs a sok közül" - fűzte hozzá.

A Grandstand elnevezésű pályán közben Jani Réka csapott össze Elisabetta Cocciarettóval egy rendkívül küzdelmes meccsen. A 129. helyen álló magyar és 118. ellenfele két-két brékkel jutott el 4:4-ig, közben ott is akadt egy 17 labdamenetes gém. A budapesti teniszező 5:5-nél is elbukta a szerváját, de az olasz megremegett, majd a rövidítésben a 30 éves Janinak két szettlabdája is volt, ám 1 óra 14 perc elteltével az anconai rivális került játszmaelőnybe.

A második felvonásban valamelyest felgyorsultak az események, és Cocciaretto 3:2 után 5:2-re meglépett. Jani többször dühöngött az elrontott ütései után, de a mérkőzést már nem tudta megfordítani. Az összecsapás 2 óra 2 percig tartott.

A folytatásban Gálfi, majd Udvardy Panna következik egyesben, Szabanin és a junior wimbledoni döntős Udvardy Luca pedig párosban a centerpályán.

Egyes, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

Bondár Anna (9.)-Jesika Maleckova (cseh) 6:4, 6:4

Elisabetta Cocciaretto (olasz)-Jani Réka 7:6 (9-7), 6:2

Krunic (szerb)-Siegemund (német) 6:3, 6:4

Martina Trevisan (olasz, 2.)-Szabanin Natália 2:6, 6:2, 6:0

később

Gálfi Dalma-Deszpina Papamihail (görög) 15.00

Udvardy Panna-Ana Bogdan (román) 17.00 körül

páros, nyolcaddöntő

Jani Réka, Nagy Adrienn-Ekaterine Gorgodze, Oksana Kalashnikova (georgiai, 4.) 16.00 körül

Szabanin Natália, Udvardy Luca - Hszie Jü-csie, Jessy Rompies (tajvani, indonéz) 19.00 körül

Nyitókép: MTI/EPA/Jason O'Brien